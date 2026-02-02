2026 Olympics Week 1 TV Schedule: How to Watch Every Event at the Winter Games
The 2026 Winter Olympics are about to begin, with several televised events airing before the opening ceremony officially kicks things off in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy.
The first week of games will include events in biathlon, curling, figure skating, hockey, luge, skiing, snowboarding, and speedskating, and if you want to catch every single event as it airs on streaming and broadcast, here’s a handy guide to all of the Olympic games and specials running from Wednesday, February 4, until Sunday, February 8. And stay tuned for more schedule breakdowns ahead for the coming weeks!
Wednesday, February 4
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Downhill: Training – Peacock
12 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Canada vs. Czechia (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Estonia vs. Switzerland (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Great Britain vs. Norway (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Sweden vs. North Korea (MD Round-Robin) – Peacock
5 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
Thursday, February 5
1 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Estonia (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Norway vs. USA (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – South Korea vs. Italy (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Sweden vs. Czechia (MD Round-Robin) – Peacock
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Downhill: Training – Peacock
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Women’s Downhill: Training – Peacock
6:10 a.m. ET – Hockey – Sweden vs. Germany (Women’s Group B) – Peacock
8 a.m. ET – Intro to Milan Cortina – USA Network
8:35 a.m. ET – Curling – Norway vs. Canada (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – USA vs. Switzerland (MD Round-Robin) – USA Network
8:40 a.m. ET – Hockey – Italy vs. France (Women’s Group B) – Peacock
9 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
10:40 a.m. ET – Hockey – USA vs. Czechia (Women’s Group A) – USA Network
1 p.m. ET – Curling – Canada vs. Italy (MD Round-Robin) – Peacock & USA Network
1:05 p.m. ET – Curling – Czechia vs. Great Britain (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Estonia vs. Sweden (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Switzerland vs. South Korea (MD Round-Robin) – Peacock
1:30 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Big Air: Qualifying – Peacock & USA Network
3:10 p.m. ET – Hockey – Finland vs. Canada (Women’s Group A) – Peacock
3:10 p.m. ET – Hockey – Finland vs. Canada (Women’s Group A) – USA Network
5 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
5 p.m. ET – Best of Curling – CNBC
4 p.m. ET – Curling – Norway vs. USA (MD Round-Robin) – CNBC
5:30 p.m. ET – Hockey – USA vs. Czechia (Women’s Group A) – re-air – USA Network
6:30 p.m. ET – Curling – USA vs. Switzerland (MD Round-Robin) – re-air – CNBC
8 p.m. ET – Ice, Snow & Glory: The Winter Olympics – NBC Ch. 519
9 p.m. ET – Ice, Snow & Glory: The Winter Olympics – NBC Ch. 519
11 p.m. ET – Ice, Snow & Glory: The Winter Olympics – NBC Ch. 519
Friday, February 6
1 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
3:55 a.m. ET – Figure Skating – Team Event: Day 1 (Venue Feed) – Peacock
4 a.m. ET – Figure Skating – Team: Rhythm Dance – USA Network
4:05 a.m. ET – Curling – Italy vs. Switzerland (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Sweden vs. Great Britain (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – USA vs. Canada (MD Round-Robin) – Peacock
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Downhill: Training – Peacock
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Women’s Downhill: Training – Peacock
5:35 a.m. ET – Figure Skating – Team: Pairs Short – USA Network
6:10 a.m. ET – Hockey – France vs. Japan (Women’s Group B) – Peacock
7:35 a.m. ET – Figure Skating – Team: Women’s Short – USA Network
8:35 a.m. ET – Curling – Czechia vs. USA (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – Estonia vs. Italy (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – South Korea vs. Great Britain (MD Round-Robin) – Peacock
8:40 a.m. ET – Hockey – Czechia vs. Switzerland (Women’s Group A) – Peacock
8:55 a.m. ET – Curling – Czechia vs. USA (MD Round-Robin) – USA Network
9 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
10:30 a.m. ET – Hockey – USA vs. Czechia (Women’s Group A) – re-air – USA Network
12 p.m. ET – Figure Skating – Team: Rhythm Dance – NBC Ch. 519
12:30 p.m. ET – Figure Skating – Team: Pairs Short – NBC Ch. 519
12:30 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Big Air: Qualifying – re-air – USA Network
1 p.m. ET – Figure Skating – Team: Women’s Short – NBC Ch. 519
1:40 p.m. ET – 2026 Winter Olympics Opening Ceremony – NBC Ch. 519
5 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
8 p.m. ET – 2026 Winter Olympics Opening Ceremony – NBC Ch. 519
Saturday, February 7
12:38 a.m. ET – Primetime in Milan – re-air – NBC Ch. 519
1 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
4 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Canada (MD Round-Robin) – USA Network & Peacock
4:30 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying – USA Network & Peacock
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Downhill – USA Network & Peacock
6:10 a.m. ET – Hockey – Germany vs. Japan (Women’s Group B) – Peacock
6:45 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying – USA Network
7 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Women’s Skiathlon – Peacock & NBC Ch. 519
7:30 a.m. ET – Luge – Women’s Singles: Training – Peacock
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 1 – Gold Zone
8 a.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying – Peacock & NBC Ch. 519
8:35 a.m. ET – Curling – Czechia vs. South Korea (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – Estonia vs. Norway (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. USA (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – Sweden vs. Italy (MD Round-Robin) – Peacock
8:40 a.m. ET – Hockey – Sweden vs. Italy (Women’s Group B) – Peacock
9 a.m. ET – Top Olympics Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
9:30 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. USA (MD Round-Robin) – Peacock
10 a.m. ET – Speed Skating – Women’s 3000m – Peacock & NBC Ch. 519
10:40 a.m. ET – Hockey – USA vs. Finland (Women’s Group A) – USA Network
11 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying – NBC Ch. 519
11:45 a.m. ET – Ski Jumping – Women’s Normal Hill – Peacock
12:30 p.m. ET – Luge – Men’s Singles Luge: Run 2 – Peacock
12:30 p.m. ET – Luge – Men’s Singles Luge: Run 2 – NBC Ch. 519
1 p.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying – re-air – USA Network
1:05 p.m. ET – Curling – Canada vs. Estonia (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Czechia vs. Switzerland (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Norway vs. Italy (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – South Korea vs. USA (MD Round-Robin) – Peacock
1:30 p.m. ET – 2026 Winter Olympics Coverage – NBC Ch. 519
1:30 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Big Air: Final – USA Network & Peacock
1:45 p.m. ET – Figure Skating – Team Event: Day 2 (Venue Feed) – Peacock
1:45 p.m. ET – Figure Skating – Team: Men’s Short – NBC Ch. 519
2:45 p.m. ET – Luge – Men’s Single Luge: Runs 1-2 – USA Network
3:10 p.m. ET – Hockey – Switzerland vs. Canada (Women’s Group A) – USA Network
3:15 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Big Air: Final – NBC Ch. 519
4 p.m. ET – Figure Skating – Team: Free Dance – NBC Ch. 519
5 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
5 p.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Skiathlon – NBC Ch. 519
5 p.m. ET – Best of Curling (Feb. 7) – CNBC
5 p.m. ET – Curling – Great Britain vs. USA (MD Round-Robin – CNBC
5:30 p.m. ET – Speedskating – Women’s 3000m – re-air – USA Network
6 p.m. ET – Hockey – USA vs. Finland (Women’s Group A) – re-air – USA Network
7 p.m. ET – Curling – South Korea vs. USA (MD Round-Robin) – CNBC
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 7) – NBC Ch. 519
8 p.m. ET – Skiing – Women’s Normal Hill – USA Network
9 p.m. ET – Curling – Norway vs. Italy (MD Round-Robin) – CNBC
9 p.m. ET – Hockey – Sweden vs. Italy (Women’s Group B) – USA Network
10:30 p.m. ET – Luge – Men’s Singles Luge: Runs 1-2 – re-air – USA Network
11 p.m. ET – Hockey – USA vs. Finland (Women’s Group A) – re-air – USA Network
11:30 p.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 7) – NBC Ch. 519
Sunday, February 8
1 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
1 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 7) – re-air – NBC Ch. 519
1 a.m. ET – Skiing – Women’s Skiathlon – re-air – USA Network
2 a.m. ET – Figure Skating – Team: Free Dance – re-air – USA Network
3 a.m. ET – Snowboarding – Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Qualifying – USA Network & Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Norway vs. Czechia (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – South Korea vs. Estonia (MD Round-Robin) – Peacock
4:55 a.m. ET – Curling – Mixed Doubles Round-Robin – USA Network
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Women’s Downhill – USA Network & Peacock
6:30 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Men’s Skiathlon – Peacock
6:45 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Men’s Skiathlon – USA Network
7 a.m. ET – Skiing – Men’s Skiathlon – NBC Ch. 519
7 a.m. ET – Snowboarding – Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Finals – Peacock
7:30 a.m. ET – Luge – Men’s Doubles: Training – Streaming
7:30 a.m. ET – Snowboarding – Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Finals – NBC Ch. 519
7:30 a.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Big Air: Final – re-air – USA Network
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 2 – Gold Zone
8:05 a.m. ET – Biathlon – Mixed 4×6 Relay – Peacock
8:30 a.m. ET – Curling – USA vs. Estonia (MD Round-Robin) – USA Network
8:35 a.m. ET – Curling – Canada vs. Sweden (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Switzerland (MD Round-Robin) – Peacock
8:35 a.m. ET – Curling – Italy vs. Czechia (MD Round-Robin) – Peacock
8:45 a.m. ET – Skiing – Mixed 4×6 Relay – NBC Ch. 519
9 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
9:20 a.m. ET – Skiing – Women’s Downhill – NBC Ch. 519
10 a.m. ET – Speedskating – Men’s 5000m – NBC Ch. 519 & Peacock
10:30 a.m. ET – Snowboarding – M&W Parallel Giant Slalom: Finals – re-air – USA Network
10:40 a.m. ET – Hockey – France vs. Sweden (Women’s Group B) – Peacock
11 a.m. ET – Luge – Men’s Singles Luge: Run 3 – USA Network & Peacock
11:45 a.m. ET – 2026 Winter Olympics Coverage – NBC Ch. 519
11:50 a.m. ET – Skiing – Men’s Skiathlon – re-air – USA Network
12:30 p.m. ET – Luge – Men’s Singles Luge: Final Run – USA Network & Peacock
1 p.m. ET – Ski Jumping – Men’s NH: Training – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Canada vs. South Korea (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Italy vs. Great Britain (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Switzerland vs. Norway (MD Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – USA vs. Sweden (MD Round-Robin) – Peacock
1:30 p.m. ET – Figure Skating – Team Event: Day 3 (Venue Feed) – Peacock
1:30 p.m. ET – Figure Skating – Team: Pairs Free – USA Network
1:30 p.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Big Air: Qualifying – Peacock
2:45 p.m. ET – Figure Skating – Team: Women’s Free – USA Network
3:10 p.m. ET – Hockey – Czechia vs. Finland (Women’s Group A) – Peacock
3:55 p.m. ET – Figure Skating – Team: Men’s Free – USA Network
5 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
5 p.m. ET – Curling – Best of Curling (Feb. 8) – CNBC
5 p.m. ET – Curling – USA vs. Estonia (MD Round-Robin) – CNBC
5 p.m. ET – Hockey – Czechia vs. Finland (Women’s Group A) – USA Network
5:30 p.m. ET – Speedskating – Men’s 5000m – re-air – USA Network
6:30 p.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboarding Big Air: Qualifying – USA Network
7 p.m. ET – Curling – USA vs. Sweden (MD Round-Robin) – CNBC
9 p.m. ET – Curling – Italy vs. Great Britain (MD Round-Robin) – CNBC
10:30 p.m. ET – Luge – Men’s Singles Luge: Runs 3-4 – re-air – USA Network
10:45 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 8) – NBC Ch. 519
11:15 p.m. ET – Skiing – Men’s Skiathlon – re-air – USA Network