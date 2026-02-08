2026 Olympics Week 2 TV Schedule: How to Watch Every Event at the Winter Games
The 2026 Winter Olympics are now in full swing in Milan and Cortina, Italy, which means the eyes of the world are on NBC, USA Network, and Peacock right now as fans take in the international competition between the best of the best.
In the second week, there are plenty of sporting events to tune in for in bobsledding, curling, figure skating, hockey, skiing, snowboarding, speedskating, and more.
To help you keep tabs on when and where all of the newest events will air, here’s a look at the full week two schedule for the 2026 Olympics, from Monday, February 9 to Sunday, February 15. (For week one’s schedule, click here.)
Monday, February 9
12:15 a.m. ET – Biathlon – Mixed 4x6km Relay – re-air – USA Network
12:35 a.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 8) – NBC Ch. 519
1 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
1:30 a.m. ET – Figure Skating – Team: Pairs, Women’s, Men’s Free – re-air – USA Network
2 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 8) – re-air – NBC Ch. 519
3:15 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 8) – re-air – NBC Ch. 519
4:05 a.m. ET – Curling – Czechia vs. Estonia (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Italy vs. USA (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Norway vs. South Korea (MD Round-Robin) – Peacock
4:05 a.m. ET – Curling – Switzerland vs. Canada (MD Round-Robin) – Peacock
4:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Team Combined: Downhill – USA Network & Peacock
5:45 a.m. ET – Alpine Skiing – Women’s Downhill – re-air – USA Network
6 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6:10 a.m. ET – Hockey – Japan vs. Italy (Women’s Group B) – Peacock
6:30 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Freeski Slopestyle: Final – USA Network & Peacock
7:30 a.m. ET – Luge – Women’s Doubles: Training – Peacock
7:50 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Team Combined: Slalom – Peacock
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 3 – Gold Zone
8 a.m. ET – Skiing – Men’s Team Combined: Slalom – USA network
9 a.m. ET – Curling – USA vs. Italy (MD Round-Robin) – USA Network
10:40 a.m. ET – Hockey – Germany vs. France (Women’s Group B) – Peacock
11 a.m. ET – Luge – Women’s Singles Luge: Run 1 – USA Network & Peacock
11:20 a.m. ET – Figure Skating – Rhythm Dance: Warm-Up – Peacock
11:30 a.m. ET – Speedskating – Women’s 1000m – USA Network & Peacock
12 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Semifinal – USA Network
12 p.m. ET – Ski Jumping – Men’s Normal Hill – Peacock
12 p.m. ET – Speedskating – Women’s 1000m – NBC Ch. 419
12:05 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Semifinal – Peacock
12:30 p.m. ET – Luge – Women’s Singles Luge: Run 2 – USA Network & Peacock
12:45 p.m. ET – Skiing: Men’s Team Combined: Downhill & Slalom – NBC Ch. 519
1:20 p.m. ET – Figure Skating – Rhythm Dance: Part 1 – USA Network
1:20 p.m. ET – Figure Skating – Rhythm Dance (Venue Feed) – Peacock
1:30 p.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Big Air: Final – NBC Ch. 519 & Peacock
2:40 p.m. ET – Figure Skating – Rhythm Dance: Part 2 – NBC Ch. 519
2:40 p.m. ET – Hockey – Switzerland vs. USA (Women’s Group A) – USA Network & Peacock
3:10 p.m. ET – Hockey – Canada vs. Czechia (Women’s Group A) – Peacock
5 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Semifinal – CNBC
5 p.m. ET – Hockey – Canada vs. Czechia (Women’s Group A) – USA
5:30 p.m. ET – Skiing – Men’s Normal Hill – USA Network
6 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6:30 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Semifinal – CNBC
6:45 p.m. ET – Speedskating – Women’s 1000m – re-air – USA Network
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 9) – NBC Ch. 519
8 p.m. ET – Luge – Women’s Singles Luge: Runs 1-2 – re-air – USA Network
8:45 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Semifinal – re-air – USA Network
10:15 p.m. ET – Skiing – Men’s Normal Hill – re-air – USA Network
11 p.m. ET – Hockey – Switzerland vs. USA (Women’s Group A) – re-air
11:35 p.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 9) – NBC Ch. 519
Tuesday, February 10
1 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 9) – re-air – NBC Ch. 519
1 a.m. ET – Skiing – Men’s Team Combined – re-air – USA Network
2 a.m. ET – Figure Skating – Ice Dance: Rhythm Dance – re-air – USA Network
3:15 a.m. ET – Skiing – Men’s & Women’s Spring Classic: Qualifying – USA Network & Peacock
4:30 a.m. ET – Skiing – Women’s Team Combined: Downhill – USA Network & Peacock
4:30 a.m. ET – Short Track – Mixed Team Relay Finals & More – Peacock
5:15 a.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Moguls: Qualifying Round 1 – Peacock
5:45 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Spring Classic: Finals – Peacock
5:45 a.m. ET – Skiing – Men’s Moguls: Qualifying Round 1 – USA Network
6 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6:10 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals – USA Network
6:10 a.m. ET – Hockey – Japan vs. Sweden (Women’s Group B) – Peacock
6:30 a.m. ET – Skiing – Men’s Freeski Slopestyle: Final – USA Network & Peacock
7:30 a.m. ET – Biathlon – Men’s 20km Individual – Peacock
7:50 a.m. ET – Alpine Skiing – Women’s Team Combined: Slalom – Peacock
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 4 – Gold Zone
8 a.m. ET – Skiing – Women’s Team Combined: Slalom – USA Network
8:05 a.m. ET – Curling – Mixed Doubles Bronze Final – Streaming
8:15 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Moguls: Qualifying Round 1 – Peacock
9 a.m. ET – Curling – Mixed Doubles Bronze Final – USA Network
10 a.m. ET – Skiing – Men’s & Women’s Spring Classic: Finals – USA Network
10:30 a.m. ET – Skiing – Women’s Moguls: Qualifying Round 1 – USA Network
10:40 a.m. ET – Hockey – Italy vs. Germany (Women’s Group B) – Peacock
11 a.m. ET – Luge – Women’s Singles Luge: Run 3 – USA Network & Peacock
11:05 a.m. ET – Figure Skating – Men’s Short: Warm-Up – Streaming
11:30 a.m. ET – Speedskating – Mixed Team Relay Finals & More – USA Network
11:30 a.m. ET – Ski Jumping – Mixed Team Normal Hill – Streaming
12 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Gold Final – USA Network
12 p.m. ET – Skiing – Men’s Freeski Slopestyle: Final – NBC Ch. 519
12:05 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Gold Final – Peacock
12:15 p.m. ET – Figure Skating Preview – USA Network
12:30 p.m. ET – Figure Skating – Men’s Short (Venue Feed) – Peacock
12:30 p.m. ET – Figure Skating – Men’s Short: Part 1 – USA Network
12:30 p.m. ET – Luge – Women’s Singles Luge: Final Run – Peacock
12:45 p.m. ET – Luge – Women’s Singles: Final Run – NBC Ch. 519
1:15 p.m. ET – Skiing – Men’s & Women’s Spring Classics: Finals – NBC Ch. 519
1:45 p.m. ET – Figure Skating – Men’s Short: Part 2 – NBC Ch. 519
2:10 p.m. ET – Hockey – Canada vs. USA (Women’s Group A) – USA Network
3:10 p.m. ET – Hockey – Finland vs. Switzerland (Women’s Group a) – Peacock
4:30 p.m. ET – Skiing – Men’s 30km Individual – USA Network
5 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Bronze Final – re-air – CNBC
5:30 p.m. ET – Luge – Women’s Singles Luge: Runs 3-4 – re-air – USA Network
6 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Gold Final – CNBC
6:15 p.m. ET – Skiing – Mixed Team Normal Hill – USA Network
7:30 p.m. ET – Speedskating – Mixed Team Relay Finals & More – re-air – USA Network
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 10) – NBC Ch. 519
8 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Bronze Final – re-air – USA Network
9 p.m. ET – Curling – Mixed Doubles Gold Final – re-air – USA Network
11 p.m. ET – Hockey – Canada vs. USA (Women’s Group A) – re-air – USA Network
11:35 p.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 10) – NBC Ch. 519
Wednesday, February 11
1 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 10) – re-air – NBC Ch. 519
1 a.m. ET – Speedskating – Mixed Team Relay Finals & More – re-air – USA Network
1:30 a.m. ET – Skiing – M&W Spring Classic: Finals – re-air – USA Network
2 a.m. ET – Figure Skating – Men’s Short Program – re-air – USA Network
3:10 a.m. ET – Nordic Combined – Men’s Normal Hill: Ski Jump – Peacock
4 a.m. ET – Nordic Combined – Men’s Normal Hill: Ski Jump – USA Network
4:30 a.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying – Peacock
4:45 a.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying – USA Network
5 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Moguls: Qualifying Round 2 – Peacock
5:30 a.m. ET – Skiing – Men’s Super G – USA Network & Peacock
6 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6:45 a.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying – USA Network
7:30 a.m. ET – Skiing – Women’s Moguls: Qualifying Round 1 – USA Network
7:45 a.m. ET – Nordic Combined – Men’s Normal Hill: 10km Race – Peacock
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 5 – Gold Zone
8:15 a.m. ET – Biathlon – Women’s 15km Individual – Peacock
8:15 a.m. ET – Skiing – Women’s Moguls: Final – USA Network & Peacock
9:15 a.m. ET – Skiing – Women’s 15km Individual – USA Network
10 a.m. ET – Skiing – Men’s Normal Hill: 10km Race – USA Network
10:40 a.m. ET – Hockey – Slovakia vs. Finland (Men’s Group B) – USA Network & Peacock
11 a.m. ET – Figure Skating – Free Dance: Warm-Up – Peacock
11 a.m. ET – Luge – Men’s & Women’s Doubles Luge – Peacock
11 a.m. ET – Luge – Women’s Doubles Luge: Run 1 – USA Network
11:20 a.m. ET – Skiing – Men’s Normal Hill: Ski Jump – re-air – USA Network
11:50 a.m. ET – Luge – Men’s Doubles Luge: Run 1 – USA Network
12 p.m. ET – Skiing – Women’s Moguls: Final – NBC Ch. 519
12:25 p.m. ET – Skiing – Men’s Normal Hill: 10km Race – re-air – USA Network
12:30 p.m. ET – Speedskating – Men’s 1000m – NBC Ch. 519 & Peacock
12:45 p.m. ET – Luge – Women’s Doubles Luge: Run 2 – USA Network
12:55 p.m. ET – Luge – Women’s Doubles Luge: Run 2 – NBC Ch. 519
1:05 p.m. ET – Curling – Canada vs. Germany (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – China vs. Great Britain (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Czechia vs. USA (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Sweden vs. Italy (M Round-Robin) – Peacock
1:15 p.m. ET – Figure Skating Preview – USA Network
1:15 p.m. ET – Speedskating – Men’s 1000m – NBC Ch. 519
1:30 p.m. ET – Figure Skating – Free Dance (Venue Feed) – Peacock
1:30 p.m. ET – Figure Skating – Free Dance: Part 1 – USA Network
1:30 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying – Peacock
1:40 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying – NBC Ch. 519
2:15 p.m. ET – Figure Skating – Free Dance: Part 2 – NBC Ch. 519
2:15 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying – USA Network
3:10 p.m. ET – Hockey – Sweden vs. Italy (Men’s Group B) – Peacock
3:25 p.m. ET – Hockey – Sweden vs. Italy (Men’s Group B) – USA Network
5 p.m. ET – Best of Curling (Feb. 11) – CNBC
5:45 p.m. ET – Luge – Men’s Doubles Luge: Run 1 – USA Network
6 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6 p.m. ET – Luge – Men’s Doubles Luge: Run 2 – USA Network
6:30 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboarding Halfpipe: Qualifying – USA Network
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 11) – NBC Ch. 519
8 p.m. ET – Hockey – Slovakia vs. Finland (Men’s Group B) – USA Network
9:30 p.m. ET – Curling – China vs. Great Britain (M Round-Robin) – USA Network
11 p.m. ET – Skiing – Women’s 15km Individual – re-air – USA Network
11:35 p.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 11) – NBC Ch. 519
Thursday, February 12
12 a.m. ET – Skiing – Men’s Normal Hill – re-air – USA Network
12:45 a.m. ET – Snowboarding – W Snowboard Halfpipe: Qualifying – re-air – USA Network
1 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 11) – re-air – NBC Ch. 519
1:30 a.m. ET – Figure Skating – Ice Dance: Free Dance – re-air – USA Network
3:05 a.m. ET – Curling – Canada vs. Denmark (W Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – Italy vs. Switzerland (W Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – Japan vs. Sweden (W Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – South Korea vs. USA (W Round-Robin) – Peacock
3:30 a.m. ET – Skeleton – Men’s Skeleton: Run 1 – Peacock
4 a.m. ET – Skiing – Men’s Moguls: Qualifying Round 1 – USA Network
4 a.m. ET – Freestyling Skiing – Men’s Moguls: Qualifying Round 2 – Peacock
4:35 a.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Cross: Qualifying – USA Network
5:05 a.m. ET – Skelton – Men’s Skeleton: Run 2 – Peacock
5:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Women’s Super-G – USA Network & Peacock
6 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6:10 a.m. ET – Hockey – Switzerland vs. France (Men’s Group A) – Peacock
6:15 a.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Moguls: Final – Peacock
6:45 a.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Moguls: Final – USA Network
7 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Women’s 10km Free – Peacock
7:15 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Women’s 10km Free – USA Network
7:45 a.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Cross: Finals – Peacock
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 6 – Gold Zone
8:05 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Sweden (M Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Norway vs. Germany (M Round-Robin) – Peacock
8:20 a.m. ET – Hockey – Finland vs. Canada (Women’s Group A) – Peacock
8:35 a.m. ET – Men’s Snowboard Cross: Finals – USA Network
9:15 a.m. ET – Curling – South Korea vs. USA (W Round-Robin) – USA Network
10:30 a.m. ET – SpeedSkating – Women’s 5000m – Peacock
10:40 a.m. ET – Hockey – Czechia vs. Canada (Men’s Group A) – USA Network
12 p.m. ET – Men’s Moguls: Final – NBC Ch. 519
12:30 p.m. ET – Luge – Luge Team Relay – Peacock
12:45 p.m. ET – Luge – Team Relay Final – NBC Ch. 519
1 p.m. ET – Speedskating – Women’s 5000m – USA Network
1:05 p.m. ET – Curling – Denmark vs. Japan (W Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Italy vs. South Korea (W Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Sweden vs. USA (W Round-Robin) – Peacock
1:30 p.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Halfpipe: Final – NBC Ch. 519
1:45 p.m. ET – Skeleton – Men’s Skeleton: Runs 1-2 – USA Network
2:15 p.m. ET – Speedskating – Women’s 500m & Men’s 1000m Finals – USA Network
2:15 p.m. ET – Short Track – Women’s 500m & Men’s 1000m Finals – Peacock
2:45 p.m. ET – Hockey Preview – USA Network
2:55 p.m. ET – Women’s 500m & Men’s 1000m Finals – NBC Ch. 519
3:10 p.m. ET – Hockey – Germany vs. Denmark (Men’s Group C) – Peacock
3:10 p.m. ET – Hockey – Latvia vs. USA (Men’s Group C) – USA Network
4 p.m. ET – Skiing – Women’s 10km Free – NBC Ch. 519
5 p.m. ET – Best of Curling (Feb. 12) – CNBC
5:30 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Cross: Final – re-air – USA Network
6 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6 p.m. ET – Hockey – Czechia vs. Canada (Men’s Group A) – re-air – USA Network
8 p.m. ET – Hockey – Germany vs. Denmark (Men’s Group C) – USA Network
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 12) – NBC Ch. 519
9:30 p.m. ET – Curling – Sweden vs. USA (W Round-Robin) – USA Network
11 p.m. ET – Hockey – Latvia vs. USA (Men’s Group C) – re-air – USA Network
11:35 p.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 12) – NBC Ch. 519
Friday, February 13
1 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 12) – re-air – NBC Ch. 519
1 a.m. ET – Skiing – Women’s 10km Free – re-air – USA Network
2 a.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Halfpipe: Final – re-air – USA Network
3 a.m. ET – Curling – Canada vs. USA (M Round-Robin) – USA Network
3:05 a.m. ET – Curling – China vs. Norway (M Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Italy (M Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – Switzerland vs. Czechia (M Round-Robin) – Peacock
4 a.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Cross: Qualifying – Peacock
5:45 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Men’s 10km Free – Peacock
6 a.m. ET – Top Olympics – Best of Milan Cortina – Peacock
6 a.m. ET – Skiing – Men’s 10km Free – USA Network
6:10 a.m. ET – Hockey – Finland vs. Sweden (Men’s Group B) – Peacock
6:10 a.m. ET – Hockey – Italy vs. Slovakia (Men’s Group B) – Peacock
7:30 a.m. ET – Luge – Luge Team Relay – re-air – USA Network
7:30 a.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Cross: Finals – Peacock
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 7 – Gold Zone
8 a.m. ET – Biathlon– Men’s 10km Sprint – USA Network & Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – China vs. Switzerland (W Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Denmark vs. Sweden (W Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. South Korea (W Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – USA Vs. Canada (W Round-Robin) – Peacock
9:30 a.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Cross: Finals – USA Network
10 a.m. ET – Skeleton – Women’s Skeleton: Run 1 – Peacock & USA Network
10 a.m. ET – Speedskating – Men’s 10,000km – Peacock
10:30 a.m. ET – Speedskating – Men’s 10,000km – USA Network
10:40 a.m. ET – Hockey – France vs. Czechia (Men’s Group A) – Peacock
10:40 a.m. ET – Hockey – Women’s Quarterfinal – Peacock
10:45 a.m. ET – Figure Skating – Men’s Free: Warm-Up – Peacock
11:45 a.m. ET – Skeleton – Women’s Skeleton: Run 2 – Peacock
11:55 a.m. ET – Skeleton – Women’s Skeleton: Run 2 – USA Network
12 p.m. ET – Skiing – Men’s 10km Free – NBC Ch. 519
12:30 p.m. ET – Ski Jumping – Men’s LH: Training – Peacock
12:45 p.m. – Figure Skating Preview – USA Network
1 p.m. ET – Figure Skating – Men’s Free (Venue Feed) – Peacock & USA Network
1 p.m. ET – Snowboarding – Women’s Snowboard Cross: Finals – NBC Ch. 519
1:05 p.m. ET – Curling – Canada vs. Sweden (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Czechia vs. Norway (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Germany vs. Italy (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Switzerland vs. China (M Round-Robin) – Peacock
1:30 p.m. ET – Skeleton – Men’s Skeleton: Run 3 – Peacock
1:30 p.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Halfpipe: Final – NBC Ch. 519 & Peacock
2:50 p.m. ET – Hockey Preview – USA Network
3 p.m. ET – Men’s Free: Part 2 – NBC Ch. 519
3:05 p.m. ET – Skeleton – Men’s Skeleton: Final Run – Peacock
3:10 p.m. ET – Hockey – Canada vs. Switzerland (Men’s Group A) – Peacock
3:10 p.m. ET – Hockey – Women’s Quarterfinal – USA Network & Peacock
5 p.m. ET – Best of Curling (Feb. 13) – CNBC
5:30 p.m. ET – Skeleton – Men’s Skeleton: Runs 3-4 – USA Network
6 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6:15 p.m. ET – Biathlon – Men’s 10km Spring – re-air – USA Network
7 p.m. ET – Skiing – Men’s 10km Free – re-air – USA Network
8 p.m. ET – Hockey – Women’s Quarterfinal – USA Network
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 13) – NBC Ch. 519
9:30 p.m. ET – Curling – Canada vs. Sweden (M Round-Robin) – USA Network
11 p.m. ET – Hockey – Women’s Quarterfinal – re-air – USA Network
11:35 p.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 13) – NBC Ch. 519
Saturday, February 14
12:30 a.m. ET – Hockey – Canada vs. Switzerland (Men’s Group A) – USA Network
1 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 13) – re-air – NBC Ch. 519
2 a.m. ET – Figure Skating – Men’s Free Skate – re-air – USA Network
3:05 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Canada (W Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – Italy vs. China (W Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – Switzerland vs. Japan (W Round-Robin) – Peacock
4 a.m. ET – Snowboarding – Men’s Giant Slalom: Run 1 – USA Network & Peacock
4:30 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls: Finals – Peacock
4:40 a.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls: Finals – USA Network
6 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6 a.m. ET – Skiing – Women’s 4×7.5km Relay – USA Network & Peacock
6 a.m. ET – Hockey – Germany vs. Latvia (Men’s Group C) – CNBC
6:10 a.m. ET – Hockey – Sweden vs. Slovakia (Men’s Group B) – Peacock
7 a.m. ET – Skiing – Women’s 4×7.5km Relay – NBC Ch. 519
7:20 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom: Run 2 – Peacock
7:30 a.m. ET – Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom: Run 2 – NBC Ch. 519
7:30 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Canada (W Round-Robin) – USA Network
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 8 – Gold Zone
8:05 a.m. ET – Curling – Czechia vs. Great Britain (M Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Germany vs. USA (M Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Sweden vs. China (M Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Switzerland vs. Canada (M Round-Robin) – Peacock
8:30 a.m. ET – 2026 Winter Olympics Coverage – NBC Ch. 519
8:30 a.m. ET – Curling – Italy vs. China (W Round-Robin) – CNBC
8:30 a.m. ET – Snowboarding – Men’s Snowboard Halfpipe: Final – re-air – USA Network
8:45 a.m. ET – Biathlon – Women’s 7.5km Spring – NBC Ch. 519 & Peacock
10 a.m. ET – Women’s Dual Moguls: Finals – NBC Ch. 519
10 a.m. ET – Women’s Team Pursuit Qual. – USA Network & Peacock
10:40 a.m. ET – Hockey – Finland vs. Italy (Men’s Group B) – USA Network
10:40 a.m. ET – Hockey – Women’s Quarterfinal – CNBC & Peacock
11 a.m. ET – Speedskating – Men’s 500m – NBC Ch. 519 & Peacock
11:30 a.m. ET – Ski Jumping – Men’s Large Hill – Peacock
11:45 a.m. ET – 2026 Winter Olympics Coverage – NBC Ch. 519
12 p.m. ET – Skeleton – Women’s Skeleton: Run 3 – Peacock
12:30 p.m. ET – Skiing – Women’s 4×7.5km Relay – NBC Ch. 519
1 p.m. ET – Curling – Germany vs. USA (M Round-Robin) – CNBC
1 p.m. ET – Skiing – Men’s Large Hill – USA Network
1:05 p.m. ET – Curling – Canada vs. Switzerland (W Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Italy vs. Sweden (W Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Japan vs. USA (W Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – South Korea vs. Denmark (W Round-Robin) – Peacock
1:30 p.m. ET – Freeski & Skeleton – NBC CH. 519
1:30 p.m. ET – Freestyle Skiing – Women’s Freeski Big Air: Qualifying – Peacock
1:35 p.m. ET – Skeleton – Women’s Skeleton: Final Run – Peacock
2:15 p.m. ET – Short Track – Men’s 1500m Finals & More – Peacock
2:45 p.m. ET – Hockey Preview – USA Network
3:10 p.m. ET – Hockey – USA vs. Denmark (Men’s Group C) – USA Network
3:10 p.m. ET – Hockey – Women’s Quarterfinal – CNBC & Streaming
4:30 p.m. ET – Speedskating – Men’s 500m – NBC Ch. 519
5:30 p.m. ET – Curling – Japan vs. USA (W Round-Robin) – CNBC
5:30 p.m. ET – Skeleton – Women’s Skeleton: Runs 3-4 – re-air – USA Network
6 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6:15 p.m. ET – Speedskating – Men’s 1500km Finals & More – USA Network
7:15 p.m. ET – Skiing – Men’s Large Hill – re-air – USA Network
8 p.m. ET – Curling – Italy vs. Sweden (W Round-Robin) – CNBC
8 p.m. ET – Hockey – Sweden vs. Slovakia (Men’s Group B) – USA Network
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 14) – NBC Ch. 519
9:30 p.m. ET – Speedskating – Women’s Team Pursuit Qual. – re-air – USA Network
10 p.m. ET – Men’s 1500m Finals & More – re-air – USA Network
11 p.m. ET – Hockey – USA vs. Denmark (Men’s Group C) – re-air – USA Network
Sunday, February 15
1 a.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 14) – re-air – NBC Ch. 519
1 a.m. ET – Biathlon – Women’s 7.5km Spring – re-air – USA Network
2 a.m. ET – Speedskating – Men’s 500m – re-air – USA Network
2:45 a.m. ET – Women’s Dual Moguls: Finals – re-air – USA Network
3:05 a.m. ET – Curling – Germany vs. Great Britain (M Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – Norway vs. Italy (M Round-Robin) – Peacock
3:05 a.m. ET – Curling – USA vs. Sweden (M Round-Robin) – Peacock
3:30 a.m. ET – Skiing – Men’s Giant Slalom: Run 2 – re-air – Peacock
4 a.m. ET – Skiing – Women’s Giant Slalom: Run 1 – USA Network & Peacock
4 a.m. ET – Bobsled – Women’s Monobob: Run 1 – Peacock
4:30 a.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls: Finals – Peacock
4:40 a.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls: Finals – USA Network
5:15 a.m. ET – Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit – Peacock
5:50 a.m. ET – Bobsled – Women’s Monobob: Run 2 – Peacock
6 a.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6 a.m. ET – Cross-Country Skiing – Men’s 4×7.5km Relay – USA Network & Peacock
6 a.m. ET – Hockey – Switzerland vs. Czechia (Men’s Group A) – CNBC
7 a.m. ET – Skiing – Men’s 4×7.5km Relay – NBC Ch. 519
7:20 a.m. ET – Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom: Run 2 – Peacock
7:30 a.m. ET – 2026 Winter Olympics Coverage – USA Network
7:30 a.m. ET – Skiing – Women’s Giant Slalom: Run 2 – NBC Ch. 519
7:45 a.m. ET – Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross: Finals – USA Network
7:45 a.m. ET – Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross: Finals – Peacock
8 a.m. ET – Digital Exclusive – Gold Zone: Day 9 – Gold Zone
8:05 a.m. ET – Curling – Denmark vs. Italy (W Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Great Britain vs. Sweden (W Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – Japan vs. South Korea (W Round-Robin) – Peacock
8:05 a.m. ET – Curling – USA vs. China (W Round-Robin) – Peacock
8:30 a.m. ET – Curling – USA vs. China (W Round-Robin) – CNBC
8:30 a.m. ET – Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross: Finals – NBC Ch. 519
8:45 a.m. ET – Biathlon – Women’s 10km Pursuit – NBC Ch. 519 & Peacock
8:45 a.m. ET – Skiing – Men’s Large Hill – re-air – USA Network
9:30 a.m. ET – Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit – USA Network
9:30 a.m. ET – Bobsledding – Women’s Monbob: Run 1 – NBC Ch. 519
10 a.m. ET – Speedskating – Men’s Team Pursuit Qual – NBC Ch. 519 & Peacock
10:30 a.m. ET – Bobsledding – Women’s Monbob: Run 2 – NBC Ch. 519
10:40 a.m. ET – Hockey – Canada vs. France (Men’s Group A) – USA network
11 a.m. ET – Curling – USA vs. Sweden (M Round-Robin) – CNBC
11 a.m. ET – Speedskating – Women’s 500m – Peacock & NBC Ch. 519
11:20 a.m. ET – Figure Skating – Pairs Short: Warm-Up – Peacock
11:45 a.m. ET – Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit – NBC Ch. 519
12 p.m. ET – Skeleton – Skeleton Mixed TEam Event – Peacock
12:30 p.m. ET – Skiing – Men’s Dual Moguls: Finals – NBC Ch. 519
1 p.m. ET – Hockey – Denmark vs. Latvia (Men’s Group C) – CNBC
1 p.m. ET – Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross: Finals – re-air – USA Network
1:05 p.m. ET – Curling – China vs. Canada (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Great Britain vs. Switzerland (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Italy vs. Czechia (M Round-Robin) – Peacock
1:05 p.m. ET – Curling – Norway vs. USA (M Round-Robin) – Peacock
1:15 p.m. ET – Skeleton – Skeleton Mixed Team Event – NBC Ch. 519
1:30 p.m. ET – Figure Skating Preview – USA Network
1:30 p.m. ET – Freestyle Skiing – Men’s Freeski Big Air: Qual. – Peacock & NBC Ch. 519
1:45 p.m. ET – Figure Skating – Pairs Short (Venue Feed) – Peacock
1:45 p.m. ET – Figure Skating – Pairs Short: Part 1 – USA Network
3 p.m. ET – Figure Skating – Pairs Short: Part 2 – NBC Ch. 519
3:10 p.m. ET – Hockey – USA vs. Germany (Men’s Group C) – USA Network
3:30 p.m. ET – Curling – Denmark vs. Italy (W Round-Robin) – CNBC
5:30 p.m. ET – Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit – re-air – USA Network
6 p.m. ET – Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
6 p.m. ET – Hockey – Canada vs. France (Men’s Group A) – re-air – CNBC
6:15 p.m. ET – Skiing – Men’s 4×7.5km Relay – re-air – USA Network
7:15 p.m. ET – Biathlon – Women’s 10km Pursuit – re-air – USA Network
8 p.m. ET – Curling – Norway vs. USA (M Round-Robin) – USA Network
8 p.m. ET – Skiing – Women’s Large Hill – USA Network
8 p.m. ET – Primetime in Milan (Feb. 15) – NBC Ch. 519
8:45 p.m. ET – Hockey – Denmark vs. Latvia (Men’s Group C) – re-air – USA Network
10:15 p.m. ET – Bobsledding – Women’s Monbob: Runs 1-2 – re-air – USA Network
11 p.m. ET – Hockey – USA vs. Germany (Men’s Group C) – re-air – USA Network
11:35 p.m. ET – Olympic Late Night (Feb. 15) – NBC Ch. 519