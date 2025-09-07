2025 Creative Arts Emmys Night 1: Bryan Cranston, Julianne Nicholson, Merritt Wever & Shawn Hatosy Win
The 77th Primetime Emmy Awards are a week away still, but the 77th Creative Arts Emmy Awards are officially underway, and stars like The Studio’s Bryan Cranston and Hacks’ Julianne Nicholson have already taken home gold.
Those actors and Severance’s Merritt Wever and The Pitt’s Shawn Hatosy won Emmys for their guest performances on Night 1 of the 2025 Creative Arts Emmys on Saturday, September 6, while dozens of Hollywood creatives took home prizes for their craftsmanship in front of and behind the camera. Plus, Julie Andrews won for voicing a certain Regency Era gossip girl.
The Studio won the most awards on Saturday with nine victories, followed by The Penguin with eight and Severance with six. See the full list of 2025 Creative Arts Emmys Night 1 winners below.
OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES
JULIANNE NICHOLSON as Dance Mom, Hacks, “A Slippery Slope”
OUTSTANDING CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
The Penguin, “Cent’anni”: MARTHA MELENDEZ, Department Head Makeup Artist, KIM COLLEA, Key Makeup Artist, MARIA MAIO, Makeup Artist
OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP
The Penguin, “After Hours”
MIKE MARINO, Prosthetic Designer
MICHAEL FONTAINE, Special Makeup Effects Artist
CRYSTAL JURADO
Special Makeup Effects Artist
DIANA CHOI, Special Makeup Effects Artist
CLAIRE FLEWIN, Special Makeup Effects Artist
JERRY CONSTANTINE, Special Makeup Effects Artist
YOICHI ART, SAKAMOTO, Special Makeup Effects Artist
BOBBY DIEHL, Special Makeup Effects Artist
OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
House of the Dragon, “The Red Dragon and the Gold”
AMANDA KNIGHT, Makeup Designer
SARA KRAMER, Makeup Supervisor
HARRIET THOMPSON, Makeup Supervisor
BONNY MONGER, Makeup Artist
HELEN CURRIE, Makeup Artist
NATALIE WICKENS, Makeup Artist
VICKIE ELLIS, Makeup Artist
OUTSTANDING PERIOD COSTUMES
Bridgerton: “Into the Light”
JOHN WALTER GLASER III, Costume Designer
AMANDA MCLAUGHLAN, Costume Supervisor
DOUGIE HAWKES, Associate Costume Designer
GEORGE SAYER, Assistant Costume Designer
ANTHONY BROOKMAN, Assistant Costume Designer
OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES
The Studio, “CinemaCon”
KAMERON LENNOX, Costume Designer
BETSY GLICK, Costume Supervisor
TYLER KINNEY, Assistant Costume Designer
OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
The Penguin, “A Great or Little Thing”
HELEN HUANG, Costume Designer
KATE SMITH, Costume Supervisor
AUSTIN WITTICK, Assistant Costume Designer
BECCA FREUND, Assistant Costume Designer
ESTHER J. HAN, Assistant Costume Designer
OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
Andor, “Harvest”
MICHAEL WILKINSON, Costume Designer
KATE O’FARRELL, Costume Supervisor
RICHARD DAVIES, Assistant Costume Designer
PAULA FAJARDO, Assistant Costume Designer
OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING
Bridgerton, “Old Friends”
ERIKA ÖKVIST, Hair Designer
FARIDA GHWEDAR, Hairstylist
GRACE STELLA GORMAN, Hairstylist
EMMA RIGBY, Hairstylist
HANNAH FORBES, Hairstylist
LAURA SIM, Barber
OUTSTANDING CONTEMPORARY HAIRSTYLING
The Penguin, “Cent’anni”
BRIAN BADIE, Department Head Hairstylist
JENN VASILOPOULOS, Key Hairstylist
MARIKO MIYAGI, Hairstylist
OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
Severance, “Chikhai Bardo”
JEREMY HINDLE, Production Designer
CHRIS SHRIVER, Art Director
ANN BARTEK, Art Director
DAVID SCHLESINGER, Set Decorator
OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)
The Studio, “The Note”
JULIE BERGHOFF, Production Designer
BRIAN GREGO, Art Director
CLAIRE KAUFMAN, Set Decorator
OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
Andor, “Who Are You?”
LUKE HULL, Production Designer
TOBY BRITTON, Supervising Art Director
REBECCA ALLEWAY, Set Decorator
OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES
The Pitt
CATHY SANDRICH GELFOND, CSA, Casting by
ERICA BERGER, Casting by
OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES
BRYAN CRANSTON as Griffin Mill, The Studio, “CinemaCon”
OUTSTANDING CASTING FOR A COMEDY SERIES
The Studio
MELISSA KOSTENBAUDER, CSA, Casting by
FRANCINE MAISLER, CSA, Casting by
OUTSTANDING CASTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Adolescence
SHAHEEN BAIG, Casting by
OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING
The Righteous Gemstones
CORY DEMEYERS, Supervising Stunt Coordinator
OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING
The Boys
JOHN KOYAMA, Supervising Stunt Coordinator
OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE
The Boys, “The Insider”
JENNIFER MURRAY, Stunt Performer
RIVER GODLAND, Stunt Performer
ALEC BACK, Stunt Performer
MOSES NYARKO, Stunt Performer
OUTSTANDING ANIMATED PROGRAM
Arcane, “The Dirt Under Your Nails”
Christian Linke, Executive Producer/Written by
Alex Yee, Executive Producer/Written by
Marc Merrill, Executive Producer
Brandon Beck, Executive Producer
Shauna Spenley, Executive Producer
Brian Wright, Executive Producer
Melinda Wunsch Dilger, Executive Producer
Hervé Dupont, Executive Producer
Ken Basin, Executive Producer
Jérôme Combe, Executive Producer
Pascal Charrue, Executive Producer/Supervising Director
Arnaud Delord, Executive Producer/Supervising Director/Directed by
Christine Ponzevera, Co-Executive Producer
Amanda Overton, Co-Executive Producer
Bart Maunoury, Directed by
Amanda Wyatt, Voice Director
OUTSTANDING CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE
JULIE ANDREWS as Lady Whistledown, Bridgerton, “Into the Light”
OUTSTANDING INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION
Arcane, “The Dirt Under Your Nails”
BRUNO COUCHINHO, Background Designer
—-
Arcane, “The Message Hidden Within the Pattern”
FAUSTINE DUMONTIER, Colorscript & Color Keys Artist
—-
Love, Death + Robots, “400 Boys”
DARYL GRAHAM, 2D Animation Supervisor
—-
Love, Death + Robots, “400 Boys”
ROBERT VALLEY, Character Design
—-
Love, Death + Robots, “How Zeke Got Religion”
GIGI CAVENAGO, Art Director
—-
Love, Death + Robots, “How Zeke Got Religion”
EDGAR MARTINS, Storyboard Artist
OUTSTANDING CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING
Étoile, “Routines: Piece 2” / “Growing Pressure” / “Big In Japan” / “Piece 1”
MARGUERITE DERRICKS, Choreographer
OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A SINGLE CAMERA COMEDY SERIES
The Studio, “The Promotion”
ERIC KISSACK, ACE, Editor
OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A MULTI-CAMERA COMEDY SERIES
Frasier, “My Brilliant Sister”
RUSSELL GRIFFIN, ACE, Editor
OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES
MERRITT WEVER as Gretchen George, Severance, “Who Is Alive?”
OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
Andor, “Who Are You?”
YAN MILES, ACE, Editor
OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story, “Blame It on the Rain”
PEGGY TACHDJIAN, ACE, Editor
OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
Andor
MOHEN LEO, Visual Effects Supervisor
TJ FALLS, Visual Effects Producer
LUKE MURPHY, Special Effects Supervisor
NEAL SCANLAN, Special Creature Effects by
SCOTT PRITCHARD, ILM Visual Effects Supervisor
JOSEPH KASPARIAN, Hybride Visual Effects Supervisor
SUE ROWE, Scanline Visual Effects Supervisor
PAOLO D’ARCO, In-House VFX Supervisor
JEAN-CLÉMENT SORET, Digital Colourist
OUTSTANDING TITLE DESIGN
Severance
OLIVER LATTA, Creative Director/Designer/Animator/Compositor
TEDDY BLANKS, Typographer
OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
The Penguin, “Bliss”
JOHNNY HAN, Overall VFX Supervisor
MICHELLE ROSE, Overall VFX Producer
ALEXANDRE PROD’HOMME, On-Set VFX Supervisor
ERIN SULLIVAN, VFX Editor
GORAN PAVLES, Vendor VFX Supervisor
EMANUEL FUCHS, Vendor VFX Supervisor
ED BRUCE, Vendor VFX Supervisor
NATHANIEL LAROUCHE, Vendor VFX Supervisor
ADRIEN SAINT GIRONS, Vendor VFX Supervisor
OUTSTANDING MOTION DESIGN
Octopus!
MICHAELA OLSEN, Creative Director
HAYLEY MORRIS, Art Director
JULIE GRATZ, Art Director
ANTHONY GALANTE, Cinematographer
MINKYUNG CHUNG, Designer
SABRINA CHANEY, Compositor
OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
The Last of Us, “Through the Valley”
MICHAEL J. BENAVENTE, Supervising Sound Editor
CHRIS TERHUNE, Sound Designer
JOE SCHIFF, Dialogue Editor
CHRISTOPHER BATTAGLIA, MPSE, Supervising Sound Effects Editor
MITCHELL LESTNER, Sound Effects Editor
JACOB FLACK, MPSE, Sound Effects Editor
ODIN BENITEZ, Sound Effects Editor
JAMES MILLER, Sound Effects Editor
RANDY WILSON, Supervising Foley Editor
JUSTIN HELLE, Foley Editor
RON MELLEGERS, Foley Editor
MAARTEN HOFMEIJER, Music Editor
STEFAN FRATICELLI, Foley Artist
BRANDON BAK, Foley Artist
JASON CHARBONNEAU, Foley Artist
OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL
The Penguin, “After Hours”
RICH BOLOGNA, Co-Supervising Sound Editor
LARRY ZIPF, Co-Supervising Sound Editor
MICHAEL MCMENOMY, Dialogue Editor
ANGELA ORGAN, Supervising ADR Editor
TONY MARTINEZ, ADR Editor
WYATT SPRAGUE, Sound Effects Editor
DIEGO PEREZ, Sound Effects Editor
MATT HAASCH, Foley Editor
BEN HOLIDAY, Supervising Music Editor
LUKE DENNIS, Music Editor
GARETH RHYS JONES, Foley Artist
OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR)
The Studio, “The Golden Globes”
GEORGE HADDAD, MPSE, Supervising Sound Editor
BORJA SAU, Dialogue Editor
LLOYD STUART MARTIN, Sound Effects Editor
RANDY WILSON, Supervising Foley Editor
JUSTIN HELLE, Foley Editor
LORENA PEREZ BATISTA, Music Editor
JASON CHARBONNEAU, Foley Artist
STEFAN FRATICELLI, Foley Artist
OUTSTANDING SOUND EDITING FOR AN ANIMATED PROGRAM
Arcane, “The Dirt Under Your Nails”
BRAD BEAUMONT, MPSE, Co-Supervising Sound Editor
ELIOT CONNORS, MPSE, Co-Supervising Sound Editor
STEPHEN P. ROBINSON, Sound Editor
JANET “PJ” PASCUAL, Foley Editor
DAN O’CONNELL, Foley Artist
JOHN CUCCI, Foley Artist
OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
The Penguin, “After Hours”
RICH BOLOGNA, Re-Recording Mixer
ANDY KRIS, Re-Recording Mixer
CHRIS GEBERT, Production Mixer
JULIEN PIRRIE, Foley Mixer
OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
Severance, “Cold Harbor”
BOB CHEFALAS, Re-Recording Mixer
JACOB RIBICOFF, Re-Recording Mixer
DAVID SCHWARTZ, Production Mixer
GEORGE LARA, Foley Mixer
OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION
The Studio, “The Golden Globes”
LINDSEY ALVAREZ, CAS, Re-Recording Mixer
FRED HOWARD, Re-Recording Mixer
BUCK ROBINSON, Production Sound Mixer
RON MELLEGERS, Foley Mixer
OUTSTANDING PERFORMER IN A SHORT FORM COMEDY OR DRAMA SERIES
DESI LYDIC as Herself, The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains
OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
Severance, “Cold Harbor”
THEODORE SHAPIRO, Composer
OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
The Penguin, “After Hours”
MICK GIACCHINO, Composer
OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC
The White Lotus
CRISTOBAL TAPIA DE VEER, Composer
OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION
The Studio, “The Promotion”
GABE HILFER, Music Supervisor
OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
The Boys, “We’ll Keep the Red Flag Flying Here”
Song Title: “Let’s Put the Christ Back in Christmas”
CHRISTOPHER LENNERTZ, Music & Lyrics
OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)
The Studio, “The Oner”
ADAM NEWPORT-BERRA, Director of Photography
OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
Severance, “Hello, Ms. Cobel”
JESSICA LEE GAGNÉ, Director of Photography
OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Adolescence, “Episode 2”
MATTHEW LEWIS, Director of Photography
OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES
SHAWN HATOSY as Dr. Jack Abbot, The Pitt, “9:00 P.M.”
OUTSTANDING TELEVISION MOVIE
Rebel Ridge
Daniel Jason Heffner, Executive Producer
Macon Blair, Executive Producer
Louise Lovegrove, Executive Producer
Anish Savjani, Produced by
Neil Kopp, Produced by
Vincent Savino, Produced by
Jeremy Saulnier, Produced by
77th Creative Arts Emmy Awards, Saturday, September 13, 8/7c, FXX
77th Primetime Emmy Awards, Sunday, September 14, 8/7c, CBS