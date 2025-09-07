Bryan Cranston as Griffin Mill in ‘The Studio,’ Julianne Nicholson as Dance Mom in ‘Hacks’

The 77th Primetime Emmy Awards are a week away still, but the 77th Creative Arts Emmy Awards are officially underway, and stars like The Studio’s Bryan Cranston and Hacks’ Julianne Nicholson have already taken home gold.

Those actors and Severance’s Merritt Wever and The Pitt’s Shawn Hatosy won Emmys for their guest performances on Night 1 of the 2025 Creative Arts Emmys on Saturday, September 6, while dozens of Hollywood creatives took home prizes for their craftsmanship in front of and behind the camera. Plus, Julie Andrews won for voicing a certain Regency Era gossip girl.

The Studio won the most awards on Saturday with nine victories, followed by The Penguin with eight and Severance with six. See the full list of 2025 Creative Arts Emmys Night 1 winners below.

OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES

JULIANNE NICHOLSON as Dance Mom, Hacks, “A Slippery Slope”

OUTSTANDING CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)

The Penguin, “Cent’anni”: MARTHA MELENDEZ, Department Head Makeup Artist, KIM COLLEA, Key Makeup Artist, MARIA MAIO, Makeup Artist

OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP

The Penguin, “After Hours”

MIKE MARINO, Prosthetic Designer

MICHAEL FONTAINE, Special Makeup Effects Artist

CRYSTAL JURADO

Special Makeup Effects Artist

DIANA CHOI, Special Makeup Effects Artist

CLAIRE FLEWIN, Special Makeup Effects Artist

JERRY CONSTANTINE, Special Makeup Effects Artist

YOICHI ART, SAKAMOTO, Special Makeup Effects Artist

BOBBY DIEHL, Special Makeup Effects Artist

OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROSTHETIC)

House of the Dragon, “The Red Dragon and the Gold”

AMANDA KNIGHT, Makeup Designer

SARA KRAMER, Makeup Supervisor

HARRIET THOMPSON, Makeup Supervisor

BONNY MONGER, Makeup Artist

HELEN CURRIE, Makeup Artist

NATALIE WICKENS, Makeup Artist

VICKIE ELLIS, Makeup Artist

OUTSTANDING PERIOD COSTUMES

Bridgerton: “Into the Light”

JOHN WALTER GLASER III, Costume Designer

AMANDA MCLAUGHLAN, Costume Supervisor

DOUGIE HAWKES, Associate Costume Designer

GEORGE SAYER, Assistant Costume Designer

ANTHONY BROOKMAN, Assistant Costume Designer

OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES

The Studio, “CinemaCon”

KAMERON LENNOX, Costume Designer

BETSY GLICK, Costume Supervisor

TYLER KINNEY, Assistant Costume Designer

OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

The Penguin, “A Great or Little Thing”

HELEN HUANG, Costume Designer

KATE SMITH, Costume Supervisor

AUSTIN WITTICK, Assistant Costume Designer

BECCA FREUND, Assistant Costume Designer

ESTHER J. HAN, Assistant Costume Designer

OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES

Andor, “Harvest”

MICHAEL WILKINSON, Costume Designer

KATE O’FARRELL, Costume Supervisor

RICHARD DAVIES, Assistant Costume Designer

PAULA FAJARDO, Assistant Costume Designer

OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING

Bridgerton, “Old Friends”

ERIKA ÖKVIST, Hair Designer

FARIDA GHWEDAR, Hairstylist

GRACE STELLA GORMAN, Hairstylist

EMMA RIGBY, Hairstylist

HANNAH FORBES, Hairstylist

LAURA SIM, Barber

OUTSTANDING CONTEMPORARY HAIRSTYLING

The Penguin, “Cent’anni”

BRIAN BADIE, Department Head Hairstylist

JENN VASILOPOULOS, Key Hairstylist

MARIKO MIYAGI, Hairstylist

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)

Severance, “Chikhai Bardo”

JEREMY HINDLE, Production Designer

CHRIS SHRIVER, Art Director

ANN BARTEK, Art Director

DAVID SCHLESINGER, Set Decorator

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)

The Studio, “The Note”

JULIE BERGHOFF, Production Designer

BRIAN GREGO, Art Director

CLAIRE KAUFMAN, Set Decorator

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)

Andor, “Who Are You?”

LUKE HULL, Production Designer

TOBY BRITTON, Supervising Art Director

REBECCA ALLEWAY, Set Decorator

OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES

The Pitt

CATHY SANDRICH GELFOND, CSA, Casting by

ERICA BERGER, Casting by

OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES

BRYAN CRANSTON as Griffin Mill, The Studio, “CinemaCon”

OUTSTANDING CASTING FOR A COMEDY SERIES

The Studio

MELISSA KOSTENBAUDER, CSA, Casting by

FRANCINE MAISLER, CSA, Casting by

OUTSTANDING CASTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Adolescence

SHAHEEN BAIG, Casting by

OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING

The Righteous Gemstones

CORY DEMEYERS, Supervising Stunt Coordinator

OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING

The Boys

JOHN KOYAMA, Supervising Stunt Coordinator

OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE

The Boys, “The Insider”

JENNIFER MURRAY, Stunt Performer

RIVER GODLAND, Stunt Performer

ALEC BACK, Stunt Performer

MOSES NYARKO, Stunt Performer

OUTSTANDING ANIMATED PROGRAM

Arcane, “The Dirt Under Your Nails”

Christian Linke, Executive Producer/Written by

Alex Yee, Executive Producer/Written by

Marc Merrill, Executive Producer

Brandon Beck, Executive Producer

Shauna Spenley, Executive Producer

Brian Wright, Executive Producer

Melinda Wunsch Dilger, Executive Producer

Hervé Dupont, Executive Producer

Ken Basin, Executive Producer

Jérôme Combe, Executive Producer

Pascal Charrue, Executive Producer/Supervising Director

Arnaud Delord, Executive Producer/Supervising Director/Directed by

Christine Ponzevera, Co-Executive Producer

Amanda Overton, Co-Executive Producer

Bart Maunoury, Directed by

Amanda Wyatt, Voice Director

OUTSTANDING CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE

JULIE ANDREWS as Lady Whistledown, Bridgerton, “Into the Light”

OUTSTANDING INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION

Arcane, “The Dirt Under Your Nails”

BRUNO COUCHINHO, Background Designer

—-

Arcane, “The Message Hidden Within the Pattern”

FAUSTINE DUMONTIER, Colorscript & Color Keys Artist

—-

Love, Death + Robots, “400 Boys”

DARYL GRAHAM, 2D Animation Supervisor

—-

Love, Death + Robots, “400 Boys”

ROBERT VALLEY, Character Design

—-

Love, Death + Robots, “How Zeke Got Religion”

GIGI CAVENAGO, Art Director

—-

Love, Death + Robots, “How Zeke Got Religion”

EDGAR MARTINS, Storyboard Artist

OUTSTANDING CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING

Étoile, “Routines: Piece 2” / “Growing Pressure” / “Big In Japan” / “Piece 1”

MARGUERITE DERRICKS, Choreographer

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A SINGLE CAMERA COMEDY SERIES

The Studio, “The Promotion”

ERIC KISSACK, ACE, Editor

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A MULTI-CAMERA COMEDY SERIES

Frasier, “My Brilliant Sister”

RUSSELL GRIFFIN, ACE, Editor

OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES

MERRITT WEVER as Gretchen George, Severance, “Who Is Alive?”

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES

Andor, “Who Are You?”

YAN MILES, ACE, Editor

OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story, “Blame It on the Rain”

PEGGY TACHDJIAN, ACE, Editor

OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

Andor

MOHEN LEO, Visual Effects Supervisor

TJ FALLS, Visual Effects Producer

LUKE MURPHY, Special Effects Supervisor

NEAL SCANLAN, Special Creature Effects by

SCOTT PRITCHARD, ILM Visual Effects Supervisor

JOSEPH KASPARIAN, Hybride Visual Effects Supervisor

SUE ROWE, Scanline Visual Effects Supervisor

PAOLO D’ARCO, In-House VFX Supervisor

JEAN-CLÉMENT SORET, Digital Colourist

OUTSTANDING TITLE DESIGN

Severance

OLIVER LATTA, Creative Director/Designer/Animator/Compositor

TEDDY BLANKS, Typographer

OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE

The Penguin, “Bliss”

JOHNNY HAN, Overall VFX Supervisor

MICHELLE ROSE, Overall VFX Producer

ALEXANDRE PROD’HOMME, On-Set VFX Supervisor

ERIN SULLIVAN, VFX Editor

GORAN PAVLES, Vendor VFX Supervisor

EMANUEL FUCHS, Vendor VFX Supervisor

ED BRUCE, Vendor VFX Supervisor

NATHANIEL LAROUCHE, Vendor VFX Supervisor

ADRIEN SAINT GIRONS, Vendor VFX Supervisor

OUTSTANDING MOTION DESIGN

Octopus!

MICHAELA OLSEN, Creative Director

HAYLEY MORRIS, Art Director

JULIE GRATZ, Art Director

ANTHONY GALANTE, Cinematographer

MINKYUNG CHUNG, Designer

SABRINA CHANEY, Compositor

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

The Last of Us, “Through the Valley”

MICHAEL J. BENAVENTE, Supervising Sound Editor

CHRIS TERHUNE, Sound Designer

JOE SCHIFF, Dialogue Editor

CHRISTOPHER BATTAGLIA, MPSE, Supervising Sound Effects Editor

MITCHELL LESTNER, Sound Effects Editor

JACOB FLACK, MPSE, Sound Effects Editor

ODIN BENITEZ, Sound Effects Editor

JAMES MILLER, Sound Effects Editor

RANDY WILSON, Supervising Foley Editor

JUSTIN HELLE, Foley Editor

RON MELLEGERS, Foley Editor

MAARTEN HOFMEIJER, Music Editor

STEFAN FRATICELLI, Foley Artist

BRANDON BAK, Foley Artist

JASON CHARBONNEAU, Foley Artist

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL

The Penguin, “After Hours”

RICH BOLOGNA, Co-Supervising Sound Editor

LARRY ZIPF, Co-Supervising Sound Editor

MICHAEL MCMENOMY, Dialogue Editor

ANGELA ORGAN, Supervising ADR Editor

TONY MARTINEZ, ADR Editor

WYATT SPRAGUE, Sound Effects Editor

DIEGO PEREZ, Sound Effects Editor

MATT HAASCH, Foley Editor

BEN HOLIDAY, Supervising Music Editor

LUKE DENNIS, Music Editor

GARETH RHYS JONES, Foley Artist

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR)

The Studio, “The Golden Globes”

GEORGE HADDAD, MPSE, Supervising Sound Editor

BORJA SAU, Dialogue Editor

LLOYD STUART MARTIN, Sound Effects Editor

RANDY WILSON, Supervising Foley Editor

JUSTIN HELLE, Foley Editor

LORENA PEREZ BATISTA, Music Editor

JASON CHARBONNEAU, Foley Artist

STEFAN FRATICELLI, Foley Artist

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR AN ANIMATED PROGRAM

Arcane, “The Dirt Under Your Nails”

BRAD BEAUMONT, MPSE, Co-Supervising Sound Editor

ELIOT CONNORS, MPSE, Co-Supervising Sound Editor

STEPHEN P. ROBINSON, Sound Editor

JANET “PJ” PASCUAL, Foley Editor

DAN O’CONNELL, Foley Artist

JOHN CUCCI, Foley Artist

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

The Penguin, “After Hours”

RICH BOLOGNA, Re-Recording Mixer

ANDY KRIS, Re-Recording Mixer

CHRIS GEBERT, Production Mixer

JULIEN PIRRIE, Foley Mixer

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

Severance, “Cold Harbor”

BOB CHEFALAS, Re-Recording Mixer

JACOB RIBICOFF, Re-Recording Mixer

DAVID SCHWARTZ, Production Mixer

GEORGE LARA, Foley Mixer

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

The Studio, “The Golden Globes”

LINDSEY ALVAREZ, CAS, Re-Recording Mixer

FRED HOWARD, Re-Recording Mixer

BUCK ROBINSON, Production Sound Mixer

RON MELLEGERS, Foley Mixer

OUTSTANDING PERFORMER IN A SHORT FORM COMEDY OR DRAMA SERIES

DESI LYDIC as Herself, The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains

OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

Severance, “Cold Harbor”

THEODORE SHAPIRO, Composer

OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

The Penguin, “After Hours”

MICK GIACCHINO, Composer

OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC

The White Lotus

CRISTOBAL TAPIA DE VEER, Composer

OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION

The Studio, “The Promotion”

GABE HILFER, Music Supervisor

OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS

The Boys, “We’ll Keep the Red Flag Flying Here”

Song Title: “Let’s Put the Christ Back in Christmas”

CHRISTOPHER LENNERTZ, Music & Lyrics

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)

The Studio, “The Oner”

ADAM NEWPORT-BERRA, Director of Photography

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)

Severance, “Hello, Ms. Cobel”

JESSICA LEE GAGNÉ, Director of Photography

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Adolescence, “Episode 2”

MATTHEW LEWIS, Director of Photography

OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES

SHAWN HATOSY as Dr. Jack Abbot, The Pitt, “9:00 P.M.”

OUTSTANDING TELEVISION MOVIE

Rebel Ridge

Daniel Jason Heffner, Executive Producer

Macon Blair, Executive Producer

Louise Lovegrove, Executive Producer

Anish Savjani, Produced by

Neil Kopp, Produced by

Vincent Savino, Produced by

Jeremy Saulnier, Produced by

77th Creative Arts Emmy Awards, Saturday, September 13, 8/7c, FXX

77th Primetime Emmy Awards, Sunday, September 14, 8/7c, CBS