When it comes to the 2025 holiday season, TBS and TNT are your go-to spots for festive programming. As with every year, TBS and TNT are your only places to catch the 24-hour marathon of the classic film A Christmas Story, kicking off on December 24 and running through Christmas Day.

And that’s not the only favorite set to take over the airwaves this winter, as the lineup also includes films like Elf, Willy Wonka and the Chocolate Factory, The Polar Express, Matilda, Die Hard, and The Wizard of Oz , among others. Additionally, marathons of favorite TV episodes are also part of the signature programming with highlights for Friends, The Big Bang Theory, and Modern Family, to name a few.

Scroll down for a closer look at the full holiday lineup on TBS and TNT this winter, and let us know what you’re looking forward to in the comments section below.

A Christmas Story

TNT

• Friday, December 19 at 4:45pm ET/1:45pm PT

• Saturday, December 20 at 12:30pm ET/9:30am PT

• 24-hour marathon airs from Wednesday, December 24 at 9pm to Thursday, December 25 at 9pm ET/PT

TBS

• Sunday, December 14 at 10:30am & 11pm ET/PT

• 24-hour marathon airs from Wednesday, December 24 at 8pm to Thursday, December 25 at 8pm ET/PT

A Christmas Story Christmas

TNT

• Friday, December 19 at 6:45pm ET/3:45pm PT

TBS

• Sunday, December 14 at 12:30pm & 1am ET/PT

• Thursday, December 25 at 8pm & 12:45am ET/PT

A Christmas Carol (1999)

TNT

• Friday, December 19 at 12am ET/9pm PT

TBS

• Sunday, December 14 at 3:15am ET/PT

American Dad

TBS

Christmas Sitcom Marathon

• Sunday, December 21 at 6am ET/PT

• Monday, December 22 at 11pm ET/PT

Blended

TBS

New Year’s Eve Movie Marathon

• Wednesday, December 31 at 8am & 12:30pm ET/PT

Call Me Claus

TBS

• Sunday, November 30 at 1:30am ET/PT

Candy Cane Lane

TNT

• Sunday, November 16 at 9pm ET/PT (TNT Premiere)

• Monday, November 17 at 4pm ET/PT

• Thursday, November 27 at 3:30pm & 12:30am ET/PT

• Tuesday, December 2 at 7:30pm & 10pm ET/PT

TBS

• Sunday, November 30 at 8:30pm & 3:30am ET/PT (TBS Premiere)

• Sunday, December 21 at 8pm & 11pm ET/PT

• Thursday, December 25 at 10:15pm & 3am ET/PT

Charlie and the Chocolate Factory

TNT

• Saturday, November 22 at 12:30am ET/9:30pm PT

• Sunday, November 23 at 11:30am ET/PT

• Thursday, November 27 at 11am & 10pm ET/PT

• Saturday, December 27 at 4pm ET/PT

TBS

• Friday, November 21 at 12am ET/PT

• Saturday, November 29 at 12:30am ET/PT

Die Hard

TNT

• Sunday, November 30 at 8pm and 10:30pm ET/PT

TBS

• Friday, November 14 at 8pm ET/PT (Dinner and a Movie)

• Saturday, November 15 at 5:30pm ET/PT

Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas (1966)

TNT

• Friday, November 21 at 7:30pm ET/PT

• Sunday, November 23 at 11am and 10:30pm ET/PT

• Saturday, December 20 at 12pm ET/9am PT

TBS

• Saturday, November 15 at 11:30am ET/PT

• Sunday, November 23 at 6:30pm ET/PT

• Saturday, December 13 at 4pm ET/PT

• Sunday, December 14 at 10am & 10:30pm ET/PT

• Sunday, December 21 at 7:30pm & 10:30pm ET/PT

Elf

TNT

• Sunday, November 16 at 7pm ET/PT

• Monday, November 17 at 6:30pm ET/PT

• Saturday, November 22 at 8pm ET/5pm PT

• Sunday, November 23 at 6pm ET/PT

• Thursday, November 27 at 6pm ET/PT

• Friday, November 28 at 8:30am ET/11pm PT

TBS

• Friday, November 14 at 10:30pm ET/PT

• Saturday, November 15 at 3:30pm ET/PT

• Friday, November 21 at 10pm ET/PT

• Saturday, November 22 at 6pm ET/PT

• 24-hour marathon airs from Saturday, November 28 at 8pm to Sunday, November 29 at 8pm ET/PT

Family Matters

TBS

Christmas Sitcom Marathon

• Wednesday, December 24 at 5am ET/PT

Four Christmases

TNT

• Friday, November 14 at 8pm & 10pm ET/PT

• Sunday, November 16 at 5pm ET/PT

• Monday, November 17 at 2pm ET/PT

TBS

• Sunday, November 16 at 12pm & 3:45am ET/PT

• Saturday, November 22 at 2pm & 12am ET/PT

• Thursday, November 27 at 1:15am ET/PT

• Friday, November 28 at 4pm ET/PT

Fred Claus

TNT

• Tuesday, November 18 at 2p & 12:30am ET/11am & 9:30pm PT

• Saturday, November 22 at 4:30pm & 10pm ET/1:30pm & 7pmPT

TBS

• Friday, November 14 at 12:30am ET/PT

• Saturday, November 15 at 1:03pm ET/PT

• Sunday, November 23 at 3pm & 11:30pm ET/PT

• Saturday, November 29 at 3am ET/PT

• Sunday, November 30 at 11pm ET/PT

Friends

TBS

Friendsgiving Marathon

• Friday, November 21 starting at 11am ET/PT

• Thursday, November 27 at 12:30pm ET/PT

Friends Holiday Marathon

• Friday, November 28 starting at 7:30am ET/PT

• Sunday, November 30 starting at 8:30am ET/PT

Christmas Sitcom Marathon

• Sunday, December 21 at 11:30am ET/PT

• Wednesday, December 24 starting at 10:30am ET/PT

• Friday, December 26 starting at 11am ET/PT

Independence Day

TNT

New Year’s Eve Movie Marathon

• Wednesday, December 31 at 4:35pm ET/PT

Matilda

TBS

New Year’s Eve Movie Marathon

• Wednesday, December 31 at 6am ET/PT

Modern Family

TBS

Modern Family Holiday Marathon

• Thursday, November 27 starting at 10am ET/PT

• Friday, November 28 starting at 4am ET/PT

• Sunday, November 30 starting at 5:30am ET/PT

Christmas Sitcom Marathon

• Sunday, December 21 starting at 8am ET/PT

• Wednesday, December 24 starting at 7am ET/PT

National Lampoon’s Christmas Vacation

TNT

• Thursday, November 13 at 8pm & 10pm ET/PT

• Monday, November 17 at 8:30pm ET/PT

• Tuesday, November 18 at 4:30pm ET/1:30pm PT

• Thursday, November 27 at 1:30pm ET/PT

• Friday, November 28 at 10:30am ET/1am PT

• 24-hour marathon airs from Saturday, November 29 at 8pm to Sunday, November 30 at 8pm ET/PT

TBS

• Sunday, November 16 at 4pm & 11:30pm ET/PT

• Friday, November 21 at 8pm ET/PT (Friday Night Vibes)

• Saturday, November 22 at 4pm ET/PT

San Andreas

TNT

New Year’s Eve Movie Marathon

• Wednesday, December 31 at 12:05pm ET/PT

Shrek the Halls

TNT

• Tuesday, December 2 at 6:58pm & 12:30am ET/PT (TNT Premiere)

• Wednesday, December 24 at 9:56am & 8:28pm ET/PT

TBS

• Friday, December 12 at 10pm ET/PT

• Saturday, December 13 at 3:30pm ET/PT

The Big Bang Theory

TBS

Thanksgiving Marathon

• Thursday, November 27 starting at 6pm ET/PT

Holiday Marathon

• Sunday, November 30 starting at 6:30pm ET/PT

Christmas Sitcom Marathon

• Monday, December 15 starting at 8pm ET/PT

• Sunday, December 21 starting at 4:30pm ET/PT

• Wednesday, December 24 starting at 4pm ET/PT

The Polar Express

TNT

• Sunday, November 16 at 3pm & 11:30pm ET/PT

• Saturday, November 29 at 9:30am ET/3:30pm PT

TBS

• Thursday, November 13 at 11pm & 1am ET/PT

• Sunday, November 23 at 1pm & 2am ET/PT

• Thursday, November 27 at 11:18pm ET/PT

• Friday, November 28 2:03pm ET/PT

The Proposal

TBS

New Year’s Eve Movie Marathon

• Wednesday, December 31 at 10:15am & 2:45pm ET/PT

The Year Without a Santa Claus (1974)

TNT

• Sunday, November 16 at 1:57pm ET/PT

• Friday, November 21 at 6:27pm ET/PT

• Sunday, November 23 at 11pm ET/PT

TBS

• Friday, November 14 at 2:57am ET/PT

• Saturday, November 15 at 12pm ET/PT

• Saturday, November 22 at 2am ET/PT

• Sunday, November 23 at 5:27pm ET/PT

• Thursday, November 27 at 10:15pm ET/PT

• Friday, November 28 at 1pm ET/PT

The Wizard of Oz

TNT

• Friday, November 21 at 8pm & 10:15pm ET/PT

• Friday, November 28 at 9:30pm & 11:45pm ET/6:30pm & 8:45pm PT

TBS

• Thursday, November 27 at 8pm ET/PT

• Friday, November 28 at 5:45pm ET/PT

Twister

TNT

New Year’s Eve Movie Marathon

• Wednesday, December 31 at 2:35pm ET/PT

Willy Wonka and the Chocolate Factory

TNT

• Monday, November 17 at 1am ET/PT

• Tuesday, November 18 at 10:30pm ET/7:30pm PT

• Sunday, November 23 at 1:30pm ET/PT

• Saturday, December 27 at 6pm ET/PT

• Sunday, December 28 at 11:30am ET/8:30am PT

TBS

• Saturday, November 29 at 10:30pm ET/PT

• Sunday, November 30 at 2pm ET/PT

• Friday, December 19 at 9:30pm & 11:30pm ET/PT (Dinner and a Movie)

Wonka

TNT

• Sunday, November 16 at 1:30am ET/PT

• Monday, November 17 at 10:30pm ET/PT

• Sunday, November 23 at 3:30pm & 8pm ET/PT

• Friday, November 28 at 6am ET/7am PT

• Tuesday, December 23 at 11am ET/8am PT

• Saturday, December 27 at 8pm ET/PT

• Sunday, December 28 at 9am ET/6am PT

TBS

• Saturday, November 29 at 8pm ET/PT (Dinner and a Movie)

• Sunday, November 30 at 4pm ET/PT

• Friday, December 19 at 7pm ET/PT (Friday Night Vibes)