2026 Olympics TV Schedule Week 3: How to Watch Every Event at the Winter Games
The end is nigh for the 2026 Winter Olympics. The Milan and Cortina, Italy, set showcase is entering its third week, which means there are finals in many of the sporting events that have been waging for the last two weeks, including in curling, hockey, speedskating, and more, along with the much-anticipated closing ceremony.
Below, find a full list of all of the event airings on NBC, Peacock, and USA Network from week three (from Monday, February 16, until Sunday, February 22).
Monday, February 16
- 1:15 a.m.: Skiing – Women’s Large Hill – re-air – USA Network
- 2 a.m.: Figure Skating – Pairs: Short Program – re-air – USA Network
- 3:05 a.m.: Curling – China vs. Canada (W Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – Denmark vs. Great Britain (W Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – Sweden vs. Switzerland (W Round-Robin) – Peacock
- 4 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Slalom: Run 1 – USA Network & Peacock
- 4 a.m.: Bobsled – Two-Man Bobsled: Run 1 – Peacock
- 4:30 a.m.: Snowboarding – Women’s Snowboarding Slopestyle: Qualifying – Peacock
- 4:50 a.m.: Snowboarding – Women’s Snowboarding Slopestyle: Qualifying – USA Network
- 5 a.m.: Short Track – Women’s 1000m Finals & More – Peacock
- 5:55 a.m.: Bobsled: Two-Man: Run 2 – Peacock
- 6 a.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6:35 a.m.: Speedskating – Women’s 1000m Final – USA Network
- 7 a.m.: Bobsled – Two-Man Bobsled: Runs 1-2 – USA Network
- 7:20 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Slalom: Run 2 – Peacock
- 7:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Slalom: Run 2 – USA Network
- 8 a.m.: Digital Exclusive – Gold Zone: Day 10 – Gold Zone
- 8 a.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Slopestyle: Qualifying – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Czechia vs. Canada (M Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Great Britain vs. Norway (M Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Italy vs. China (M Round-Robin) – Peacock
- 8:35 a.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Slopestyle: Qualifying – USA Network
- 10 a.m.: Snowboarding – Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying – USA Network
- 10:15 a.m.: Curling – China vs. Canada (W Round-Robin) – USA Network
- 10:40 a.m.: Hockey – Women’s Semifinal – NBC Ch. 519 and Peacock
- 11:30 a.m.: Curling – Great Britain vs. Norway (M Round-Robin) – USA Network
- 11:30 a.m.: Figure Skating – Pairs Free: Warm-Up – Peacock
- 12 p.m.: Ski Jumping – Men’s Super Team Large Hill – Peacock
- 12:45 p.m.: Speedskating – Women’s 1000m Finals & More – USA Network
- 1 p.m.: Bobsled – Women’s Monobob: Run 3 – NBC Ch. 519 & Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Japan vs. Canada (W Round-Robin) Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – South Korea vs. China (W Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Switzerland vs. Great Britain (W Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – USA vs. Italy (W Round-Robin) – Peacock
- 1:30 p.m.: Freestyle Skiing – Women’s Freeski Big Air: Final – NBC Ch. 519 & Peacock
- 1:45 p.m.: Figure Skating Preview – USA Network
- 1:45 p.m.: Figure Skating – Pairs Free – USA Network
- 2 p.m.: Figure Skating – Pairs Free, Venue Feed – Peacock
- 3:05 p.m.: Bobsled – Women’s Monobob: Final Run – Peacock
- 3:10 p.m.: Hockey – Women’s Semifinal – Peacock
- 3:30 p.m.: Bobsled – Women’s Monobob: Final Run – NBC Ch. 519
- 3:55 p.m.: Figure Skating – Pairs Free, Part 2 – NBC Ch. 519
- 4:15 p.m.: Hockey – Women’s Semifinal – USA Network
- 5 p.m.: Best of Curling – CNBC
- 5:30 p.m.: Bobsled – Two-Man Bobsled: Runs 1-2 – re-air – USA Network
- 6 p.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6 p.m.: Hockey – Women’s Semifinal – re-air – USA Network
- 8 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 16) NBC Ch. 519
- 8 p.m.: Hockey – Women’s Semifinal – re-air – USA Network
- 10 p.m.: Snowboarding – Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying – re-air – USA Network
- 10:30 p.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Slopestyle: Qualifying – re-air – USA Network
- 11 p.m.: Skiing – Men’s Super Team Large Hill – USA Network
- 11:35 p.m.: Olympic Late Night (Feb. 16) – NBC Ch. 519
Tuesday, February 17
- 12 a.m.: Hockey – Women’s Semifinal – re-air – USA Network
- 2 a.m.: Figure Skating – Pairs: Free Skate – re-air – USA Network
- 3:05 a.m.: Curling – Czechia vs. Germany (M Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – Switzerland vs. Sweden (M Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – USA vs. China (M Round-Robin) – Peacock
- 3:10 a.m.: Nordic Combined – Men’s Large Hill: Ski Jump – Peacock
- 4 a.m.: Nordic Combined – Men’s Large Hill: Ski Jump – USA Network
- 4:45 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Aerials: Qualifying – USA Network & Peacock
- 6 a.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6 a.m.: Curling – USA vs. China (M Round-Robin) – USA Network
- 6:10 a.m.: Hockey – Men’s Qualification Playoff – Peacock
- 7 a.m.: Snowboarding – Women’s Snowboard Slopestyle: Final – USA Network & Peacock
- 7:30 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Aerials: Qualifying – Peacock
- 7:45 a.m.: Nordic Combined – Men’s Large Hill: 10km Race – Peacock
- 8 a.m.: Digital Exclusive – Gold Zone: Day 11 – Gold Zone
- 8:05 a.m.: Curling – Denmark vs. USA (W Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Italy vs. Japan (W Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – South Korea vs. Switzerland (W Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Sweden vs. Canada (W Round-Robin) – Peacock
- 8:30 a.m.: Biathlon – Men’s 4×7.5km Relay – Peacock
- 8:30 a.m.: Speedskating – Men’s & Women’s Team Pursuit Finals – Peacock & USA Network
- 9:05 a.m.: Biathlon– Men’s 4×7.5km – USA network
- 9:50 a.m.: Skiing – Men’s Large Hill: 10km Race – USA Network
- 10:20 a.m.: Figure Skating – Women’s Short: Warm-Up – Peacock
- 10:20 a.m.: Speedskating – Men’s & Women’s Team Pursuit Finals – USA Network
- 10:40 a.m.: Hockey – Men’s Qualification Playoff – Peacock
- 11 a.m.: Skiing – Men’s Aerials: Qualifying – USA Network
- 12 p.m.: Skiing – Men’s & Women’s Aerials: Qualifying – NBC Ch. 519
- 12:15 p.m.: Hockey – Men’s Qualification Playoff – USA Network
- 12:30 p.m.: Figure Skating Preview – USA Network
- 12:30 p.m.: Figure Skating – Women’s Short Part 1 – USA Network
- 12:45 p.m.: Figure Skating – Women’s Short, Venue Feed – Peacock
- 12:45 p.m.: Snowboarding – Women’s Snowboard Slopestyle: Final – NBC Ch. 519
- 1 p.m.: Bobsled – Two-Man Bobsled: Run 3 – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Canada vs. Great Britain (M Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Germany vs. Switzerland (M Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Sweden vs. Norway (M Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – USA vs. Italy (M Round-Robin) – Peacock
- 1:30 p.m.: Freestyle Skiing – Men’s Freeski Big Air: Final – NBC Ch. 519 & Peacock
- 2:40 p.m.: Figure Skating – Women’s Short, Part 2 – NBC Ch. 519
- 3:05 p.m.: Bobsled – Two-Man Bobsled: Final Run – Peacock
- 3:10 p.m.: Hockey – Men’s Qualification Playoff – USA Network & Peacock
- 5 p.m.: Best of Curling – CNBC
- 5:30 p.m.: Bobsled – Two-Man Bobsled: Runs 3-4 – USA Network
- 6 p.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6:15 p.m.: Skiing – Women’s Aerials: Qualifying – re-air – USA Network
- 7 p.m.: Skiing – Men’s Aerials: Qualifying – re-air – USA Network
- 8 p.m: Hockey – Men’s Qualification Playoff – USA Network
- 8 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 17) – NBC Ch. 519
- 9:30 p.m.: Curling – USA vs. Italy (M Round-Robin) – USA Network
- 11 p.m.: Biathlon – Men’s 4×7.5km Relay – re-air – USA Network
- 11:35 p.m.: Olympic Late Night (Feb. 17) – NBC Ch. 519
Wednesday, February 18
- 12:30 a.m.: Skiing – Men’s Large Hill – re-air – USA Network
- 1:30 a.m.: Figure Skating – Women’s Short Program – re-air – USA Network
- 3:05 a.m.: Curling – China vs. Denmark (W Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – Sweden vs. South Korea (W Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – USA vs. Great Britain (W Round-Robin) – Peacock
- 3:45 a.m.: Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Team Spring Free: Qualifying – Peacock
- 4 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Slalom: Run 1 – USA Network & Peacock
- 5 a.m.: Skiing – Men’s & Women’s Team Spring Free: Qualifying – USA Network
- 5:30 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Aerials: Final – USA Network & Peacock
- 5:45 a.m.: Cross-Country Skiing – Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals – Peacock
- 6 a.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6:10 a.m.: Hockey – Men’s Quarterfinal – Peacock
- 6:30 a.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Slopestyle – Final – Peacock
- 6:45 a.m. Snowboarding – Men’s Snowboard Slopestyle – Final – USA Network
- 7:20 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Slalom: Run 2 – Peacock
- 7:55 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Slalom: Run 2 – USA Network
- 8 a.m.: Digital Exclusive – Gold Zone: Day 12 – Gold Zone
- 8:05 a.m.: Curling – China vs. Czechia (M Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Italy vs. Canada (M Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Norway vs. Switzerland (M Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – USA vs. Great Britain (M Round-Robin) – Peacock
- 8:30 a.m.: Skiing – Men’s & Women’s Team Spring Free: Finals – USA Network
- 8:45 a.m.: Biathlon – Women’s 4x6km Relay – Peacock
- 9:15 a.m.: Curling – USA vs. Great Britain (W Round-Robin) – USA Network
- 10:40 a.m.: Hockey – Men’s Quarterfinal – USA Network & Peacock
- 12 p.m.: Biathlon – Women’s 4x6km Relay – NBC Ch. 519
- 12:10 p.m.: Hockey – Men’s Quarterfinal – Peacock
- 12:45 p.m.: Skiing – Men’s & Women’s Team Spring Free: Finals – NBC Ch. 519
- 1 p.m.: Hockey – Men’s Quarterfinal – USA Network
- 1:05 p.m.: Curling – Canada vs. Italy (W Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – China vs. Sweden (W Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Great Britain vs. Japan (W Round-Robin) – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Switzerland vs. Denmark (W Round-Robin) – Peacock
- 1:30 p.m.: Skiing – Women’s Aerials: Final – NBC Ch. 519
- 2:15 p.m.: Speedskating – Men’s 500m & Women’s Relay Finals – Peacock
- 2:15 p.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Slopestyle: Final – NBC Ch. 519
- 2:30 p.m.: Speedskating – Men’s 500m & Women’s Relay Finals – USA Network
- 3:10 p.m.: Hockey – Men’s Quarterfinal – Peacock & NBC Ch. 519
- 3:45 p.m.: Biathlon Women’s 4x6km Relay – re-air – USA Network
- 4:30 p.m.: Skiing – Women’s Aerials: Final – re-air – USA Network
- 5 p.m.: Best of Curling (Feb. 18) – CNBC
- 5:30 p.m.: Hockey – postgame coverage- USA Network
- 6 p.m.: Top Olympic Highlight – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6 p.m.: Hockey – Men’s Quarterfinal – USA Network
- 8 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 18) – NBC Ch. 519
- 8 p.m.: Curling – Canada vs. Italy (W Round-Robin) – USA Network
- 11 p.m.: Hockey – Men’s Quarterfinal – re-air – USA Network
- 11:35 p.m.: Olympic Late Night (Feb. 18) – NBC Ch. 519
Thursday, February 19
- 1:30 a.m.: Snowboarding – Women’s Slalom: Run 1 – re-air – USA Network
- 2 a.m.: Snowboarding – Women’s Slalom: Run 2 – re-air – USA Network
- 2:45 a.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Slopestyle: Final – re-air – USA Network
- 3:05 a.m.: Curling – China vs. Germany (M Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – Italy vs. Switzerland (M Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – Norway vs. Canada (M Round-Robin) – Peacock
- 3:05 a.m.: Curling – Sweden vs. Czechia (M Round-Robin) – Peacock
- 3:10 a.m.: Nordic Combined – Men’s Team Large Hill: Ski Jump – Peacock
- 3:45 a.m.: Ski Mountaineering – Men’s & Women’s Springs: Heats – USA Network & Peacock
- 4:30 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying – Peacock
- 5 a.m.: Skiing – Men’s Team Large Hill: Ski Jump – USA Network
- 5:30 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Aerials: Final – USA Network & Peacock
- 6 a.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6:55 a.m.: Skiing – Men’s & Women’s Springs: Finals – USA Network
- 6:55 a.m.: Ski Mountaineering – Men’s & Women’s Springs: Finals – Peacock
- 8 a.m.: Digital Exclusive – Gold Zone: Day 13 – Gold Zone
- 8 a.m.: Bobsled – Two-Woman Bobsled: Training – Peacock
- 8 a.m.: Nordic Combined – Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Canada vs. South Korea (W Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Great Britain vs. Italy (W Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Japan vs. China (W Round-Robin) – Peacock
- 8:05 a.m.: Curling – Switzerland vs. USA (W Round-Robin) – Peacock
- 8:20 a.m.: Skiing – Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay – USA Network
- 8:40 a.m.: Hockey – Women’s Bronze Final – Peacock
- 8:45 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying – USA Network
- 10:30 a.m.: Figure Skating – Women’s Free: Warm-Up – Peacock
- 10:30 a.m.: Speedspating – Men’s 1500km – USA Network & Peacock
- 12 p.m.: Skiing – Men’s Aerials: Final – NBC Ch. 519
- 12 p.m.: Hockey – Women’s Bronze Final – USA Network
- 12:30 p.m.: Speedskating – Men’s 1500km – NBC Ch. 519
- 1 p.m.: Figure Skating – Women’s Free Skate – NBC Ch. 519
- 1 p.m.: Figure Skating – Women’s Free Skate, Venue Feed – Peacock
- 1:05 p.m.: Curling – Men’s Semifinal – Peacock
- 1:10 p.m.: Hockey – Women’s Gold Final – USA Network & Peacock
- 1:30 p.m.: Freestyle Skiing – Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying – Peacock
- 4 p.m.: Freestyle Skiing – Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying – USA Network
- 5 p.m.: Best of Curling (Feb. 19) – CNBC
- 5:30 p.m.: Skiing – Men’s Team Large Hill – re-air – USA Network
- 6 p.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6:30 p.m.: Freestyle Skiing – Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying – re-air- USA Network
- 8 p.m.: Curling – Men’s Semifinal – USA Network
- 8 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 19) – NBC Ch. 519
- 10 p.m.: Hockey – Women’s Bronze Final – re-air – USA network
- 11 p.m.: Hockey – Women’s Gold Final – re-air – USA Network
- 11:35 p.m.: Olympic Late Night (Feb. 19) – NBC Ch. 519
Friday, February 20
- 1:30 a.m.: Figure Skating – Women’s Free Skate – re-air – USA Network
- 4 a.m.: Skiing – Women’s Ski Cross: Qualifying – USA Network & Peacock
- 5 a.m.: Curling – Switzerland vs. USA (W Round-Robin) – USA Network
- 5:55 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross: Finals – Peacock
- 6 a.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6 a.m.: Skiing – Women’s Ski Cross: Finals – USA Network
- 7:30 a.m.: Speedskating – Men’s 1500m – re-air – USA Network
- 8 a.m.: Digital Exclusive – Gold Zone: Day 14 – Gold Zone
- 8:05 a.m.: Curling – Women’s Semifinal – Peacock
- 8:15 a.m.: Biathlon – Men’s 15km Mass Start – USA Network & Peacock
- 9 a.m.: Curling – Women’s Semifinal – USA Network
- 10:30 a.m: Speedskating – Women’s 1500km – Peacock
- 10:40 a.m.: Hockey – Men’s Semifinal – Peacock
- 11 a.m.: Speedskating – Women’s 1500m – USA Network
- 11:50 a.m.: Hockey – Men’s Semifinal – USA Network
- 12 p.m.: Bobsled – Two-Woman Bobsled: Run 1- Peacock & NBC Ch. 519
- 12:15 p.m.: Biathlon – Men’s 15km Mass Start – NBC Ch. 519
- 1 p.m.: Skiing – Women’s Ski Cross: Finals – re-air – USA Network
- 1 p.m.: Speedskating – Women’s 1500km – NBC Ch. 519
- 1:05 p.m.: Curling – Men’s Bronze Final – Peacock
- 1:30 p.m.: Biathlon – Men’s 15km Mass Start – re-air – USA Network
- 1:30 p.m.: Freestyle Skiing – Men’s Freeski Halfpipe: Final – NBC Ch. 519 & Peacock
- 1:50 p.m.: Bobsled – Two-Woman Bobsled: Run 2 – Peacock
- 2:15 p.m.: Speedskating – Women’s 1500km & Men’s Relay Finals- USA Network
- 2:15 p.m.: Short Track – Women’s 1500m & Men’s Relay Finals – Peacock
- 3:10 p.m.: Hockey – Men’s Semifinal – Peacock & NBC Ch. 519
- 4:15 p.m.: Bobsled – Two-Woman Bobsled: Runs 1-2 – USA Network
- 5 p.m.: Best of Curling – CNBC
- 5 p.m.: Skiing – Women’s Ski Cross Finals – re-air – USA Network
- 5:30 p.m.: Hockey – postgame coverage – USA Network
- 6 p.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6 p.m.: Hockey – Men’s Semifinals – re-air – USA Network
- 8 p.m.: Curling – Women’s Semifinal – USA Network
- 8 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 20) – NBC Ch. 519
- 11 p.m.: Hockey – Men’s Semifinal – re-air – USA Network
- 11:35 p.m.: Olympic Late Night (Feb. 20) – NBC Ch. 519
Saturday, February 21
- 1 a.m.: Primetime in Milan (Feb. 20) – re-air – NBC Ch. 519
- 1 a.m.: Curling – Men’s Bronze Final – re-air – USA Network
- 3 a.m.: Skiing – Men’s Freeski Halfpipe: Final – re-air – USA Network
- 4 a.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Run 1- USA Network & Peacock
- 4 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross: Qualifying – Peacock
- 4:45 a.m.: Freestyle Skiing – Mixed Team Aerials: Final – USA Network & Peacock
- 5 a.m.: Cross-Country Skiing – Men’s 50km Mass Start Classic – Peacock
- 5:55 a.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Run 2 – Peacock
- 5:55 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross: Finals – Peacock
- 6 a.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6:10 a.m.: Skiing – Men’s 50km Mass Start Classic – USA Network
- 7:30 a.m.: Ski Mountaineering – Mixed Team Relay – USA Network & Peacock
- 8 a.m.: Digital Exclusive – Gold Zone: Day 15 – Gold Zone
- 8:05 a.m.: Curling – Women’s Bronze Final – Peacock
- 8:15 a.m.: Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start – USA Network & Peacock
- 9 a.m.: Speedskating – Men’s & Women’s Mass Start – USA Network & Peacock
- 10 a.m.: Speedskating – Men’s & Women’s Mass Start – NBC Ch. 519
- 10:20 a.m.: Curling – Women’s Bronze Final – USA Network
- 11 a.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Runs 1-2 – USA Network
- 11:30 a.m.: Skiing – Men’s 50km Mass Start Classic – NBC Ch. 519
- 11:45 a.m.: Skiing – Men’s Ski Cross: Finals – USA Network
- 12:15 p.m.: Skiing – Mixed Team Aerials: Final – re-air – USA Network
- 1 p.m.: Bobsled – Two-Woman Bobsled: Run 3 – NBC Ch. 519 & Peacock
- 1 p.m.: Best of Curling (Feb. 21) – CNBC
- 1:05 p.m.: Curling – Men’s Gold Final – CNBC
- 1:30 p.m.: Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start – re-air – USA Network
- 1:30 p.m.: Freestyle Skiing – Women’s Freeski Halfpipe: Final – NBC Ch. 519 & Peacock
- 2 p.m.: Figure Skating – Exhibition Gala – Peacock
- 2:40 p.m.: Hockey – Men’s Bronze Final – USA Network & Peacock
- 2:55 p.m.: Figure Skating – Exhibition Gala – NBC Ch. 519
- 3:05 p.m.: Bobsled – Two-Women Bobsled: Final Run – Peacock & NBC Ch. 519
- 3:50 p.m.: Figure Skating – Exhibition Gala – NBC Ch. 519
- 4 p.m.: Curling – Women’s Bronze Final – CNBC
- 4:30 p.m.: Skiing – Mixed Team Aerials: Final – NBC Ch. 519
- 5 p.m.: Skiing – Men’s 50km Mass Start Classic – re-air – USA Network
- 5:15 p.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Runs 1-2 – NBC Ch. 519
- 6 p.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 7 p.m.: Hockey – Men’s Bronze Final – re-air – CNBC
- 8 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 21) – NBC Ch. 519
- 8 p.m.: Skiing – Mixed Team Relay – re-air – USA Network
- 8:45 p.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Runs 1-2 – re-air – USA Network
- 9:30 p.m.: Skiing – Men’s Ski Cross: Finals – re-air – USA Network
- 10 p.m.: Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start – re-air – USA Network
- 11 p.m.: Hockey – Men’s Bronze Final – re-air – USA Network
- 11:30 p.m.: Olympic Late Night (Feb. 21) – NBC Ch. 519
Sunday, February 22
- 1 a.m.: Primetime in Milan (Feb. 21) – re-air – NBC Ch. 519
- 1 a.m.: Bobsled – Two-Woman Bobsled: Runs 3-4 – re-air – USA Network
- 1:30 a.m.: Figure Skating – Exhibition Gala – re-air – USA Network
- 4 a.m.: Bobsled – Four-man Bobsled: Run 3 – Peacock
- 4 a.m.: Cross-Country Skiing – Women’s 50km Mass Start Classic – USA Network & Peacock
- 5:05 a.m.: Curling – Women’s Gold Final – Peacock
- 6 a.m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 6:15 a.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Final Run – Peacock
- 6:35 a.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Final Run – USA Network
- 7 a.m.: Curling – Women’s Gold Final – USA Network & NBC Ch. 519
- 7:15 a.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Final Run – NBC Ch. 519
- 7:45 a.m.: Hockey Preview – NBC Ch. 519
- 8 a.m.: Skiing – Women’s 50km Mass Start Classic – re-air – USA Network
- 8:10 a.m.: Hockey – Men’s Gold Final – NBC Ch. 519 & Peacock
- 11 a.m.: Bobsled – Four-Man Bobsled: Runs 3-4 – NBC Ch. 519
- 11:45 a.m.: Skiing – Women’s 50km Mass Start Classic – NBC Ch. 519
- 1:30 p.m.: Curling – Women’s Gold Final – re-air – USA Network
- 2:30 p.m.: 2026 Winter Olympics Closing Ceremony – NBC Ch. 519
- 4:30 p.m.: Hockey – Men’s Gold Final – re-air – USA Network
- 5 p.m.: Best of Milan Cortina – NBC Ch. 519
- 6 p,m.: Top Olympic Highlights – Best of Milan Cortina – Peacock
- 9 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 22) – NBC Ch. 519
- 11:35 p.m.: Primetime in Milan (Feb. 22) – re-air – NBC Ch. 519
