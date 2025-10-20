NBA 2025-26 Complete TV & Streaming Schedule
A new era begins for viewers of NBA hoops. The league made a monster 11-year, $76 billion media rights deal that puts national TV and streaming games on every night of the week.
NBC, which aired NBA games from 1990-2002, is back in (and so is its “Roundball Rock” theme song). TNT, which has broadcast games since 1988, is out. Here’s a rundown of the new TV landscape:
ABC/ESPN
Wednesday night doubleheaders air on ESPN all season long, and ESPN airs a first ever Thanksgiving Eve tripleheader November 26. Christmas Day games remain on ABC/ESPN, and ESPN adds Friday night games to its schedule beginning Jan. 16. Saturday night games return to ABC on January 24, and Sunday matinee matchups on ABC/ESPN start February 1. Playoff games continue to air on ABC/ESPN, and ABC keeps exclusive coverage of the NBA Finals.
NBC
In addition to the season tipoff, NBC airs Coast 2 Coast Tuesday games in primetime generally featuring one game airing in the Eastern/Central time zones and a different game appearing in the Mountain/Pacific time zones. NBC adds Sunday primetime games beginning February 1, and picks up coverage of NBA All-Star Weekend February 13-15 and select playoff games starting in April.
Peacock
NBC’s streaming service has Peacock NBA Monday doubleheaders starting October 27, plus simulcasts of all NBC’s games and the November 1 game in Mexico City between Dallas and Detroit. Peacock and NBC combine to televise a Martin Luther King Jr. Day quadrupleheader January 19.
Prime Video
Catch Friday night doubleheaders throughout the season, plus the knockout rounds and championship of the Emirates NBA Cup in December. Prime adds various Thursday and Saturday matchups starting midseason, plus January games in Berlin and London. Select Play-In Tournament and playoff games also air on Prime.
Complete NBA 2025-26 TV & Streaming Schedule
All Times Eastern. NBC-E is the East Coast NBC feed. NBC-W is the West Coast NBC feed. ^Emirates NBA Cup Group Stage Game
Tuesday, October 21
7:30pm: Houston Rockets at Oklahoma City Thunder, NBC & Peacock
10pm: Golden State Warriors at Los Angeles Lakers, NBC & Peacock
Wednesday, October 22
7pm: Cleveland Cavaliers at New York Knicks, ESPN
9:30pm: San Antonio Spurs at Dallas Mavericks, ESPN
Thursday, October 23
7:30pm: Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers, ESPN
10pm: Denver Nuggets at Golden State Warriors, ESPN
Friday, October 24
7:30pm: Boston Celtics at New York Knicks, Prime Video
10pm: Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers, Prime Video
Monday, October 27
7pm: Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons, Peacock
9:30pm: Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves, Peacock
Tuesday, October 28
8pm: New York Knicks at Milwaukee Bucks, NBC-E & Peacock
11pm: Los Angeles Clippers at Golden State Warriors, NBC-W & Peacock
Wednesday, October 29
7pm: Cleveland Cavaliers at Boston Celtics, ESPN
9:30pm: Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves, ESPN
Friday, October 31
7pm: Boston Celtics at Philadelphia 76ers^, Prime Video
9:30pm: Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies^, Prime Video
Saturday, November 1
10pm: Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons (at Mexico City), Peacock
Monday, November 3
7pm: Minnesota Timberwolves at Brooklyn Nets, Peacock
Tuesday, November 4
8pm: Orlando Magic at Atlanta Hawks, NBC-E & Peacock
11pm: Oklahoma City Thunder at Los Angeles Clippers, NBC-W & Peacock
Wednesday, November 5
7:30pm: Minnesota Timberwolves at New York Knicks, ESPN
10pm: San Antonio Spurs at Los Angeles Lakers, ESPN
Friday, November 7
7:30pm: Houston Rockets at San Antonio Spurs^, Prime Video
10pm: Golden State Warriors at Denver Nuggets^, Prime Video
Saturday, November 8
10:30pm: Phoenix Suns at LA Clippers, ESPN
Monday, November 10
7pm: Washington Wizards at Detroit Pistons, Peacock
Tuesday, November 11
8pm: Boston Celtics at Philadelphia 76ers, NBC-E & Peacock
11pm: Denver Nuggets at Sacramento Kings, NBC-W & Peacock
Wednesday, November 12
7pm: Orlando Magic at New York Knicks, ESPN
9:30pm: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder, ESPN
Friday, November 14
7pm: Miami Heat at New York Knicks^, Prime Video
9:30pm: Golden State Warriors at San Antonio Spurs^, Prime Video
Monday, November 17
7pm: Milwaukee Bucks at Cleveland Cavaliers, Peacock
Tuesday, November 18
8pm: Detroit Pistons at Atlanta Hawks, NBC-E & Peacock
11pm: Phoenix Suns at Portland Trail Blazers, NBC-W & Peacock
Wednesday, November 19
7pm: Golden State Warriors at Miami Heat, ESPN
9:30pm: New York Knicks at Dallas Mavericks, ESPN
Friday, November 21
7pm: Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers^, Prime Video
9:30pm: Denver Nuggets at Houston Rockets^, Prime Video
Monday, November 24
7pm: Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors, Peacock
9:30pm: Houston Rockets at Phoenix Suns, Peacock
Tuesday, November 25
8pm: Orlando Magic at Philadelphia 76ers^, NBC-E & Peacock
11pm: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers^, NBC-W & Peacock
Wednesday, November 26
5pm: Detroit Pistons at Boston Celtics^, ESPN
7:30pm: Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder^, ESPN
10pm: Houston Rockets at Golden State Warriors^, ESPN
Friday, November 28
7:30pm: Milwaukee Bucks at New York Knicks^, Prime Video
10pm: Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers^, Prime Video
Monday, December 1
7:30pm: Chicago Bulls at Orlando Magic, Peacock
10pm: Phoenix Suns at Los Angeles Lakers, Peacock
Tuesday, December 2
8pm: New York Knicks at Boston Celtics, NBC-E & Peacock
11pm: Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors, NBC-W & Peacock
Friday, December 5
7pm: Los Angeles Lakers at Boston Celtics, Prime Video
9:30pm: Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder, Prime Video
Monday, December 8
7pm: Sacramento Kings at Indiana Pacers, Peacock
9:30pm: San Antonio Spurs at New Orleans Pelicans, Peacock
Tuesday, December 9
TBA: Emirates NBA Cup Quarterfinals 1 & 2, Prime Video
Wednesday, December 10
TBA: Emirates NBA Cup Quarterfinals 3 & 4, Prime Video
Saturday, December 13
TBA: Emirates NBA Cup Semifinals 1 & 2 (Las Vegas), Prime Video
Monday, December 15
TBA: TBA, Peacock
Tuesday, December 16
TBA: Emirates NBA Cup Championship (Las Vegas), Prime Video
Friday, December 19
7pm: Philadelphia 76ers at New York Knicks, Prime Video
9:30pm: Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves, Prime Video
Monday, December 22
7pm: Charlotte Hornets at Cleveland Cavaliers, Peacock
9:30pm: Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder, Peacock
Tuesday, December 23
8pm: Denver Nuggets at Dallas Mavericks, NBC-E & Peacock
11pm: Houston Rockets at Los Angeles Clippers, NBC-W & Peacock
Thursday, December 25
12pm: Cleveland Cavaliers at New York Knicks, ESPN & ABC
2:30pm: San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, ESPN & ABC
5pm: Dallas Mavericks at Golden State Warriors, ESPN & ABC
8pm: Houston Rockets at Los Angeles Lakers, ESPN & ABC
10:30pm: Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets, ESPN & ABC
Friday, December 26
7:30pm: Boston Celtics at Indiana Pacers, Prime Video
10pm: Los Angeles Clippers at Portland Trail Blazers, Prime Video
Monday, December 29
8pm: Cleveland Cavaliers at San Antonio Spurs, NBC-E & Peacock
11pm: Dallas Mavericks at Portland Trail Blazers, NBC-W & Peacock
Tuesday, December 30
8pm: Philadelphia 76ers at Memphis Grizzlies, NBC-E & Peacock
11pm: Sacramento Kings at Los Angeles Clippers, NBC-W & Peacock
Friday, January 2
7:30pm: Atlanta Hawks at New York Knicks, Prime Video
10pm: Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors, Prime Video
Monday, January 5
7pm: New York Knicks at Detroit Pistons, Peacock
8:30pm: Denver Nuggets at Philadelphia 76ers, Peacock
10pm: Golden State Warriors at Los Angeles Clippers, Peacock
Tuesday, January 6
8pm: Miami Heat at Minnesota Timberwolves, NBC-E & Peacock
11pm: Dallas Mavericks at Sacramento Kings, NBC-W & Peacock
Wednesday, January 7
7:30pm: Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs, ESPN
10pm: Milwaukee Bucks at Golden State Warriors, ESPN
Saturday, January 10
1pm: Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers, Prime Video
Monday, January 12
7:30pm: Boston Celtics at Indiana Pacers, Peacock
10pm: Los Angeles Lakers at Sacramento Kings, Peacock
Tuesday, January 13
8pm: Minnesota Timberwolves at Milwaukee Bucks, NBC-E & Peacock
11pm: Portland Trail Blazers at Golden State Warriors, NBC-W & Peacock
Wednesday, January 14
7pm: Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers, ESPN
9:30pm: Denver Nuggets at Dallas Mavericks, ESPN
Thursday, January 15
2pm: Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic (at Berlin), Prime Video
7:30pm: Oklahoma City Thunder at Houston Rockets, Prime Video
10pm: New York Knicks at Golden State Warriors, Prime Video
Friday, January 16
7pm: Chicago Bulls at Brooklyn Nets, ESPN
9:30pm: Minnesota Timberwolves at Houston Rockets, ESPN
Sunday, January 18
12pm: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies (at London), Prime Video
Monday, January 19
1pm: Milwaukee Bucks at Atlanta Hawks, Peacock
2:30pm: Oklahoma City Thunder at Cleveland Cavaliers, NBC & Peacock
5pm: Dallas Mavericks at New York Knicks, NBC & Peacock
8pm: Boston Celtics at Detroit Pistons, NBC & Peacock
Tuesday, January 20
8pm: San Antonio Spurs at Houston Rockets, NBC-E & Peacock
10pm: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets, NBC-W & Peacock
Wednesday, January 21
7pm: Cleveland Cavaliers at Charlotte Hornets, ESPN
9:30pm: Oklahoma City Thunder at Milwaukee Bucks, ESPN
Thursday, January 22
7:30pm: Golden State Warriors at Dallas Mavericks, Prime Video
10pm: Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers, Prime Video
Friday, January 23
7pm: Houston Rockets at Detroit Pistons, Prime Video
9:30pm: Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder, Prime Video
Saturday, January 24
3pm: New York Knicks at Philadelphia 76ers, ABC
5:30pm: Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves, ABC
8:30pm: Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks, ABC
Monday, January 26
7pm: Orlando Magic at Cleveland Cavaliers, Peacock
8pm: Portland Trail Blazers at Boston Celtics, Peacock
9:30pm: Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves, Peacock
Tuesday, January 27
8pm: Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers, NBC-E & Peacock
10pm: Los Angeles Clippers at Utah Jazz, NBC-W & Peacock
Wednesday, January 28
7pm: Los Angeles Lakers at Cleveland Cavaliers, ESPN
9:30pm: San Antonio Spurs at Houston Rockets, ESPN
Thursday, January 29
7pm: Milwaukee Bucks at Washington Wizards, Prime Video
9:30pm: Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves, Prime Video
Friday, January 30
7:30pm: Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans, ESPN
10pm: LA Clippers at Denver Nuggets, ESPN
Saturday, January 31
3pm: San Antonio Spurs at Charlotte Hornets, Prime Video
8:30pm: Dallas Mavericks at Houston Rockets, ABC
Sunday, February 1
3:30pm: Milwaukee Bucks at Boston Celtics, ESPN
7pm: Los Angeles Lakers at New York Knicks, NBC, Peacock & Telemundo
9:30pm: Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, February 2
7pm: Houston Rockets at Indiana Pacers, Peacock
9:30pm: Minnesota Timberwolves at Memphis Grizzlies, Peacock
Tuesday, February 3
8pm: Boston Celtics at Dallas Mavericks, NBC-E & Peacock
11pm: Phoenix Suns at Portland Trail Blazers, NBC-W & Peacock
Wednesday, February 4
7pm: Denver Nuggets at New York Knicks, ESPN
9:30pm: Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, ESPN
Thursday, February 5
7:30pm: Chicago Bulls at Toronto Raptors, Prime Video
10pm: Philadelphia 76ers at Los Angeles Lakers, Prime Video
Friday, February 6
7:30pm: New York Knicks at Detroit Pistons, Prime Video
10pm: Los Angeles Clippers at Sacramento Kings, Prime Video
Saturday, February 7
3:30pm: Houston Rockets at Oklahoma City Thunder, ABC
6pm: Dallas Mavericks at San Antonio Spurs, Prime Video
8:30pm: Golden State Warriors at Los Angeles Lakers, ABC
Sunday, February 8
12:30pm: New York Knicks at Boston Celtics, ABC
3pm: LA Clippers at Minnesota Timberwolves, ESPN
Monday, February 9
7:30pm: Milwaukee Bucks at Orlando Magic, Peacock
10pm: Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers, Peacock
Wednesday, February 11
7:30pm: New York Knicks at Philadelphia 76ers, ESPN
10pm: Memphis Grizzlies at Denver Nuggets, ESPN
Thursday, February 12
7:30pm: Milwaukee Bucks at Oklahoma City Thunder, Prime Video
10pm: Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers, Prime Video
Saturday, February 14
TBA: NBA All-Star Saturday (Inglewood, California), NBC & Peacock
Sunday, February 14
TBA: NBA All-Star Game (Inglewood, California), NBC & Peacock
Thursday, February 19
7:30pm: Detroit Pistons at New York Knicks, Prime Video
10pm: Boston Celtics at Golden State Warriors, Prime Video
Friday, February 20
7:30pm: Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves, ESPN
10pm: LA Clippers at Los Angeles Lakers, ESPN
Saturday, February 21
8:30pm: Houston Rockets at New York Knicks, ABC
Sunday, February 22
1pm: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder, ABC
3:30pm: Denver Nuggets at Golden State Warriors, ABC
6:30pm: Boston Celtics at Los Angeles Lakers, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, February 23
7pm: San Antonio Spurs at Detroit Pistons, Peacock
9:30pm: Utah Jazz at Houston Rockets, Peacock
Tuesday, February 24
8pm: New York Knicks at Cleveland Cavaliers, NBC-E & Peacock
11pm: Minnesota Timberwolves at Portland Trail Blazers, NBC-W & Peacock
Wednesday, February 25
7:30pm: Golden State Warriors at Memphis Grizzlies, ESPN
10pm: Boston Celtics at Denver Nuggets, ESPN
Thursday, February 26
7:30pm: Houston Rockets at Orlando Magic, Prime Video
10pm: Minnesota Timberwolves at Los Angeles Clippers, Prime Video
Friday, February 27
7pm: Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons, ESPN
9:30pm: Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder, ESPN
Saturday, February 28
3pm: Houston Rockets at Miami Heat, Prime Video
8:30pm: Los Angeles Lakers at Golden State Warriors, ABC
Sunday, March 1
1pm: San Antonio Spurs at New York Knicks, ABC
3:30pm: Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets, ABC
8pm: Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, March 2
7:30pm: Boston Celtics at Milwaukee Bucks, Peacock
10pm: Los Angeles Clippers at Golden State Warriors, Peacock
Tuesday, March 3
8pm: San Antonio Spurs at Philadelphia 76ers, NBC-E & Peacock
11pm: Phoenix Suns at Sacramento Kings, NBC-W & Peacock
Wednesday, March 4
7pm: Oklahoma City Thunder at New York Knicks, ESPN
9:30pm: Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks, ESPN
Thursday, March 5
7:30pm: Golden State Warriors at Houston Rockets, Prime Video
10pm: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets, Prime Video
Friday, March 6
7pm: Dallas Mavericks at Boston Celtics, ESPN
9:30pm: LA Clippers at San Antonio Spurs, ESPN
Saturday, March 7
3pm: Orlando Magic at Minnesota Timberwolves, Prime Video
8:30pm: Golden State Warriors at Oklahoma City Thunder, ABC
Sunday, March 8
1pm: Boston Celtics at Cleveland Cavaliers, ABC
3:30pm: New York Knicks at Los Angeles Lakers, ABC
8pm: Houston Rockets at San Antonio Spurs, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, March 9
7:30pm: Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder, Peacock
10pm: New York Knicks at Los Angeles Clippers, Peacock
Tuesday, March 10
8pm: Dallas Mavericks at Atlanta Hawks, NBC-E & Peacock
11pm: Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers, NBC-W & Peacock
Wednesday, March 11
7:30pm: Cleveland Cavaliers at Orlando Magic, ESPN
10pm: Houston Rockets at Denver Nuggets, ESPN
Thursday, March 12
7pm: Philadelphia 76ers at Detroit Pistons, Prime Video
9:30pm: Boston Celtics at Oklahoma City Thunder, Prime Video
Friday, March 13
7:30pm: New York Knicks at Indiana Pacers, Prime Video
10pm: Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors, Prime Video
Saturday, March 14
3pm: Milwaukee Bucks at Atlanta Hawks, Prime Video
8:30pm: Denver Nuggets at Los Angeles Lakers, ABC
10:30pm: Sacramento Kings at LA Clippers, ESPN
Sunday, March 15
1pm: Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder, ABC
8pm: Golden State Warriors at New York Knicks, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, March 16
7pm: Orlando Magic at Atlanta Hawks, Peacock
8pm: Phoenix Suns at Boston Celtics, Peacock
9pm: Los Angeles Lakers at Houston Rockets, Peacock
Tuesday, March 17
8pm: Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks, NBC-E & Peacock
11pm: San Antonio Spurs at Sacramento Kings, NBC-W & Peacock
Wednesday, March 18
7pm: Golden State Warriors at Boston Celtics, ESPN
9:30pm: Los Angeles Lakers at Houston Rockets, ESPN
Sunday, March 22
8pm: Minnesota Timberwolves at Boston Celtics, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, March 23
7pm: Memphis Grizzlies at Atlanta Hawks, Peacock
9:30pm: Golden State Warriors at Dallas Mavericks, Peacock
Tuesday, March 24
8pm: Orlando Magic at Cleveland Cavaliers, NBC-E & Peacock
11pm: Denver Nuggets at Phoenix Suns, NBC-W & Peacock
Wednesday, March 25
7pm: Atlanta Hawks at Detroit Pistons, ESPN
9:30pm: Houston Rockets at Minnesota Timberwolves, ESPN
Saturday, March 28
3pm: San Antonio Spurs at Milwaukee Bucks, Prime Video
Sunday, March 29
7:30pm: New York Knicks at Oklahoma City Thunder, NBC & Peacock
10pm: Golden State Warriors at Denver Nuggets, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, March 30
7pm: Philadelphia 76ers at Miami Heat, Peacock
9:30pm: Detroit Pistons at Oklahoma City Thunder, Peacock
Tuesday, March 31
8pm: New York Knicks at Houston Rockets, NBC-E & Peacock
11pm: Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers, NBC-W & Peacock
Wednesday, April 1
7:30pm: Atlanta Hawks at Orlando Magic, ESPN
10pm: San Antonio Spurs at Golden State Warriors, ESPN
Thursday, April 2
7:30pm: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder, Prime Video
10pm: Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors, Prime Video
Saturday, April 4
3pm: San Antonio Spurs at Denver Nuggets, Prime Video
Sunday, April 5
7:30pm: Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks, NBC, Peacock & Telemundo
10pm: Houston Rockets at Golden State Warriors, NBC, Peacock & Telemundo
Monday, April 6
7pm: New York Knicks at Atlanta Hawks, Peacock
Tuesday, April 7
8pm: Minnesota Timberwolves at Indiana Pacers, NBC-E & Peacock
11pm: Houston Rockets at Phoenix Suns, NBC-W & Peacock
Wednesday, April 8
7:30pm: Milwaukee Bucks at Detroit Pistons, ESPN
10pm: Oklahoma City Thunder at LA Clippers, ESPN
Thursday, April 9
7:30pm: Boston Celtics at New York Knicks, Prime Video
10pm: Los Angeles Lakers at Golden State Warriors, Prime Video
Friday, April 10
7:30pm: Cleveland Cavaliers at Atlanta Hawks, Prime Video
10pm: Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets, Prime Video
Sunday, April 12
6pm: TBA, ESPN
8:30pm: TBA, ESPN