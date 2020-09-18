RICHARD T. JONES, ALYSSA DIAZ, NATHAN FILLION, ERIC WINTER, MELISSA O’NEIL, TITUS MAKIN JR.

Meredith Jacobs
Comments

The Rookie cast - Richard T. Jones as Sergeant Wade Grey, Alyssa Diaz as Angela Lopez, Nathan Fillion as John Nolan, Eric Winter as Tim Bradford, Melissa O'Neil as Lucy Chen, and Titus Makin Jr. as Jackson West

ABC/Andrew Eccles




Most Popular Stories on TV Insider
Mark Consuelos on the September 2, 2025, episode of 'Live With Kelly and Mark'; Angela Bassett on ABC's 9-1-1
1
Mark Consuelos Dishes on ‘9-1-1’ Guest-Starring Role as ‘Live’ Returns
Kendra Licari in 'Unknown Number: The High School Catfish'
2
‘Unknown Number’ Doc: Where Is Kendra Licari Today After Cyberbullying Scandal?
Young Sheldon - Iain Armitage, Raegan Revord
3
‘Young Sheldon’s Raegan Revord Addresses Iain Armitage ‘Georgie & Mandy’ Reunion
SNL Stars
4
Meet ‘Saturday Night Live’ Season 51’s Newcomers (PHOTOS)
Babou Ceesay in 'Alien: Earth'
5
‘Alien’ Back in Space, ‘Bachelor in Paradise’ Finale, No More ‘Playing Nice,’ ‘Betrayal’ Starts at Home