CRAZY, STUPID, LOVE., from left: Kevin Bacon, John Carroll Lynch, Ryan Gosling, Steve Carell, 2011.
Ben Glass/©Warner Brothers/Courtesy Everett Collection
1
‘SNL’ Cold Open Skewers Donald Trump on Nobel Peace Prize, ICE & Venezuela
2
‘Time’ Season 3: David Tennant Joins Siobhan Finneran
3
Piers Morgan Shares Health Update From Hospital Bed as Prayers Pour In
4
’90 Day Fiancé’ Star Leida Margaretha Faces 24 New Felony Charges
5
‘The Night Manager’s Tom Hiddleston on Angela’s Betrayal Over Roper’s Survival